БпЛА вперше атакували Чечню: горіла будівля університету спецназу імені Путіна (фото)

Лідер Чечні Кадиров заявив, що спалахнув дах "порожньої будівлі". Жертв і постраждалих, за його словами, немає. Відомо, що заклад готує учасників бойових дій в Україні. За даними ЗМІ, це перша атака БпЛА на території Чечні.

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У вівторок, 29 жовтня, безпілотник атакував будівлю на території Російського університету спецназу (РУС) в Гудермесі. Внаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.

За його словами, у приміщенні не було нікого. Жертв і постраждалих немає.

"Сьогодні о 06:30 в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря загорівся дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв і постраждалих немає. Пожежу загасили", — написав Кадиров.

Фото: Скриншот

Він додав, що слідчі органи зайнялися розслідуванням інциденту та встановленням причетних осіб. Глава Чечні запевнив, що діяльність установи не припинена і всі служби працюють у штатному режимі.

На фото, які публікують у мережі, видніється великий стовп диму.

Видання Baza наголошує, що це перша атака БпЛА на території Чечні. Міноборони РФ не звітувало про збиття дронів над Чечнею, лише заявило, що сили ППО нібито знищили сім безпілотників у кількох регіонах РФ та над акваторією Чорного моря.

Зазначимо, відстань від, наприклад, Запоріжжя до Гудермеса становить майже тисячу кілометрів. Українська сторона на момент публікації матеріалу не коментувала атаку БПЛА на Чечню.

Відстань від Запоріжжя до Чечні Фото: Google Maps

Що відомо про Російський університет спецназу

Російський університет спецназу заснований у 2013 році. У лютому 2024-го Рамзан Кадиров оголосив, що заклад носитиме ім'я президента РФ Володимира Путіна. Очільник Кремля відвідував університет у серпні цього року.

Куратором РУС є 16-річний син Кадирова Адам.

Як стверджується на сайті Кремля, заклад готує фахівців із різних дисциплін тактичної та спеціальної підготовки (вогнева, тактико-спеціальна, повітряно-десантна, гірська, водолазна, охоронна, військово-медична, кінологічна, інженерна, автопідготовка, ІТ-підготовка).

Університет займає територію у понад 400 га і є багатофункціональним комплексом із 95 будівель і споруд, включно з тактичним містом, стрілецьким комплексом, водоймою площею два гектари і глибиною десять метрів, злітно-посадковою смугою довжиною 1 600 метрів.

З 2022 року в університеті пройшли підготовку понад 47 тисяч фахівців, які брали або беруть участь у війні в Україні.

Видання "Агентство" пише, що під удар дрона потрапила головна будівля університету. Згідно з повідомленням у групі закладу у соцмережі "Вконтакте" (заборонена в Україні з 2017 року. — Ред.), у будівлі мають розміщуватися мультимедійний комплекс, багатофункціональний дворівневий спортзал, басейни, навчальні класи, конференц-зала, офіси представництв федерацій, їдальня, магазин тактичної екіпіровки та адміністративна частина.

Нагадаємо, 25 жовтня ЗМІ повідомляли, що у станиці Петропавлівська у Чечні розстріляли вантажівку з бійцями Росгвардії.