У 15-річного сина Рамзана Кадирова помітили годинник за півтора мільйона доларів (фото)

Знімок з Адамом Кадировим опублікував боєць ММА Абдурахман Дудаєв у момент, коли син голови Чечні відпочивав у Дубаї.

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У мережі з'явилися знімки 15-річного сина голови Чечні Рамзана Кадирова з дуже дорогим годинником. З'ясувалося, що Адам Кадиров має Audemars Piguet за 1,4 мільйони доларів. Про це пише "Команда Навального".

Знімок опублікував боєць ММА Абдурахман Дудаєв. Знімок було зроблено 23 жовтня, у п'ятизірковому готелі Raffles The Palm Dubai в ОАЕ.

На цікавий аксесуар звернула увагу команда російського опозиційного політика Олексія Навального.

[ + – ] 15-річний син Рамзана Кадирова носить годинник за мільйон доларів

З'ясувалося, що й інші предмети в гардеробі молодого Кадирова досить дорогі. Якщо годинник із діамантами коштує 85 мільйонів рублів, то сумка Louis Vuitton коштувала йому 170 тисяч рублів (2 800 доларів), а футболка Burberry за 32 тисячі рублів (500 доларів).

"Середня зарплата в регіоні — 32 тисячі рублів. Ми залишили питання в коментарях під дописом тренера (ліворуч на фото), він уже сховав акаунт", — заявили в команді Навального.

Нагадаємо, сам Рамзан Кадиров також необережно публікував фото та відео зі свого кабінету, демонструючи дуже дорогі аксесуари та предмети обстановки. Так, з'ясувалося, що він є щасливим власником спортивного спорядження від Louis Vuitton, створеного покійним Карлом Лагерфельдом у 2014 році. Вартість боксерської груші й інших аксесуарів – понад 175 тисяч доларів.

Також він писав, що троє його синів: Адам, Елі та Ахмат нібито приїжджали в Україну на війну. Він навіть публікував відео своїх синів у окопі, де вони стріляли з гранатомета та кулемета. Щоправда, де та коли було знято відео, голова Чечні не уточнював. Він просто заявив, що його неповнолітні діти були "на передовій", де пропонували "чеченоговорящим шайтанам", котрі воюють на боці України, вийти на бій.