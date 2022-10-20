Кадиров заявив, що його троє неповнолітніх дітей воювали в Україні (відео)

Найстаршому синові голови Чечні 16 років. Підлітки та їх наставник вели вогонь з окопа — один стріляв із гранатомета, інший — з кулемета.

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Троє синів голови Чечні Рамзана Кадирова, молодшому з яких 14 років, брали участь у боях в Україні. Про це Кадиров написав у Telegram.

"Внуки першого президента Чечні Ахмата-Хаджі Кадирова — Ахмат (16 років), Елі (15 років) й Адам (14 років) відвідали лінію зіткнення, де зараз йдуть запеклі бої. Як і належить чеченським воїнам, вони відразу взялися за справу", — заявив він.

Разом із командиром спеціального полку поліції Замідом Чалаєвим вони нібито пробралися впритул до "позицій противника і забезпечили вогневе прикриття" військам РФ.

"Ахмат, Елі й Адам протягом кількох днів у складі делегації з Чеченської Республіки ведуть активні пошуки членів ічкерійських батальйонів, попутно відвідуючи місця дислокації та передові позиції чеченських силовиків", — поінформував Кадиров.

За словами голови Чечні, його діти запропонували "чеченомовним шайтанам", які воюють на боці України, вийти на передову.

Кадиров стверджує, що його діти пробули на бойових позиціях доти, доки не відбили атаку ЗСУ.

Діти Кадирова прибули на "передову"

Як доказ своїх слів він показав відео, де троє підлітків і їхній наставник стріляють з окопа. Один із них веде вогонь із гранатомета, а інший — з кулемета.

[ + – ] Діти Рамзана Кадирова якобі їздили на передову в Україну

Куди саме поїхали діти Кадирова, не уточнюється.

Зазначимо, що Росія ратифікувала конвенцію ООН із прав дитини. Цей документ забороняє дітям до 15 років брати участь у бойових діях. В ООН вважають це військовим злочином.

Кадиров раніше зазначав, що його діти разом із міністринею культури Чечні Айшат Кадировою (дочка Рамзана Кадирова, — ред.) відвідали штабну нараду бійців батальйону "Захід-Ахмат".

"Бійці були приємно вражені їхньою появою на передовій. Незважаючи на територію, яка у вогневій досяжності, і в будь-який час може прилетіти смертельний "подарунок", вони приїхали сюди до штабу, щоб особисто ознайомитися з умовами несення служби", — заявив глава російської республіки.

Нагадаємо, що Кадиров ще 3 жовтня оголошував про відправлення своїх синів в Україну. "Настав час показати себе в реальному бою, це їхнє прагнення я тільки схвалю", — говорив він.

Глава Чечні раніше говорив, що в його регіоні не проводитимуть мобілізацію, оскільки чеченці "перевиконали план" на 254%. За його даними, на війну в Україну приїхало майже 20 тисяч людей.

Кадиров пропонував усім російським регіонам проводити мобілізацію і не чекати оголошення воєнного стану РФ. За "самомобілізації", як казав Кадиров, можна зібрати щонайменше 85 тис. осіб.