"Час прийшов": Кадиров оголосив про відправку своїх неповнолітніх дітей на війну (відео)

Трьох дітей Кадирова віком 14-16 років відправлять на найскладніші ділянки фронту, запевнив президент Чечні.

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Президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що троє його неповнолітніх синів незабаром вирушать на війну РФ проти України і будуть "на найскладніших ділянках зіткнення". Також чеченський лідер опублікував кадри підготовки його дітей до участі в бойових діях. Відповідний пост він опублікував у своєму телеграм-каналі у понеділок, 3 жовтня.

За словами Кадирова, його сини — 14-річний Адам, 15-річний Елі та 16-річний Ахмат — почали проходити бойову підготовку "ледь не змалку" і зараз свої навички вони "готові застосувати в зоні спеціальної військової операції".

"І я не жартую. Настав час показати себе в реальному бою, і це їхнє прагнення я тільки вітаю. Скоро вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення… Найближчим часом у вас буде можливість вийти на позиції до хлопців і особисто переконатися, що АХМАТ — це СИЛА! — Написав Кадиров.

Водночас президент Чечні висловив упевненість, що навіть неповнолітні діти здатні "розгромити в пух і порох" тих противників чинного режиму в республіці серед чеченців, які вирушать до участі у війні на боці України.

Відомо, що Кадиров має 11 дітей — чотирьох синів, включаючи 5-річного Абдуллаха, а також сім дочок, деякі з яких займають керівні посади в Чеченській республіці.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації на території країни, президент Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в регіоні вона не проводитиметься через "перевиконання плану".

Раніше аналітики стверджували, що Кадиров був одним із тих російських публічних осіб, які підірвали авторитет Путіна після провалу російської армії під Лиманом Донецької області.