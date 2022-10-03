"Время пришло": Кадыров объявил об отправке своих несовершеннолетних детей на войну (видео)
Трое детей Кадырова возрастом 14-16 лет будут отправлены на самые сложные участки фронта, заверил президент Чечни.
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей вскоре отправятся на войну РФ против Украины и будут находиться "на самых сложных участках линии соприкосновения". Также чеченский лидер опубликовал кадры подготовки его детей к участию в боевых действиях. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале в понедельник, 3 октября.
По словам Кадырова, его сыновья — 14-летний Адам, 15-летний Эли и 16-летний Ахмат — начали проходить боевую подготовку "чуть ли не с малых лет" и сейчас свои навыки они "готовы применить в зоне специальной военной операции".
"И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения… В ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что АХМАТ — это СИЛА!" — написал Кадыров.
При этом президент Чечни выразил уверенность, что даже несовершеннолетние дети способны "разгромить в пух и прах" тех противников действующего режима в республике среди чеченцев, которые отправятся участвовать в войне на стороне Украины.
Известно, что у Кадырова 11 детей — четверо сыновей, включая 5-летнего Абдуллаха, а также семь дочерей, некоторые из которых занимают руководящие посты в Чеченской республике.
Напомним, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации на территории страны, президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе она проводиться не будет из-за "перевыполнения плана".
Ранее аналитики утверждали, что Кадыров был одним из тех российских публичных лиц, которые подорвали авторитет Путина после провала российской армии под Лиманом Донецкой области.