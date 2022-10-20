Кадыров заявил, что его трое несовершеннолетних детей воевали в Украине (видео)

Самому старшему сыну главы Чечни 16 лет. Подростки и их наставник вели огонь из окопа — один стрелял из гранатомета, другой — из пулемета.

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Трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, младшему из которых 14 лет, участвовали в боях в Украине. Об этом Кадыров написал в Telegram.

"Внуки первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат (16 лет), Эли (15 лет) и Адам (14 лет) посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточенные бои. Как и подобает чеченским воинам, они сразу взялись за дело", — заявил он.

Вместе с командиром специального полка полиции Замидом Чалаевым, они якобы пробрались вплотную к "позициям противника и обеспечили огневое прикрытие" войскам РФ.

"Ахмат, Эли и Адам на протяжении нескольких дней в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков", — проинформировал Кадыров.

По словам главы Чечни, его дети предложили "чеченоговорящим шайтанам", воюющим на стороне Украины, выйти на передовую.

Кадыров утверждает, что его дети пробыли на боевых позициях до тех пор, пока не отбили атаку ВСУ.

Дети Кадырова прибыли на "передовую"

В качестве доказательств своих слов он показал видео, где трое подростков и их наставник стреляют из окопа. Один из них ведет огонь из гранатомета, а другой — из пулемета.

[ + – ] Дети Рамзана Кадырова якобі ездили на передовую в Украину

Куда именно поехали дети Кадырова, не уточняется.

Отметим, что Россия ратифицировала конвенцию ООН о правах ребенка. Этот документ запрещается детям до 15 лет участвовать в боевых действиях. В ООН считают это военным преступлением.

Кадыров ранее отмечал, что его дети вместе с министром культуры Чечни Айшат Кадыровой (дочь Рамзана Кадырова, — ред.) посетили штабное совещание бойцов батальона "Запад-Ахмат".

"Бойцы были приятно удивлены их появлению на передовой. Несмотря на территорию, которая в огневой досягаемости, и в любое время может прилететь смертельный "подарок", они приехали сюда в штаб, чтобы лично ознакомиться с условиями несения службы", — заявил глава российской республики.

Напомним, что Кадыров еще 3 октября объявлял об отправке своих сыновей в Украину. "Пришло время показать себя в реальном бою, это их стремление я только приветствую", — говорил он.

Глава Чечни ранее говорил, что в его регионе не будут проводить мобилизацию, так как чеченцы "перевыполнили план" на 254 %. По его данным, на войну в Украине приехали около 20 тысяч человек.

Кадыров предлагал всем российским регионам проводить мобилизацию и не дожидаться объявления военного положения в РФ. При "самомобилизации", как говорил Кадыров, можно собрать минимум 85 тыс. человек.