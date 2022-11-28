Рамзан Кадиров нагородив орденом Кадирова свою дочку Хадіжат Кадирову

22-річна донька голови Чечні очолює в Грозному департамент дошкільної освіти мерії. Кадирова отримала найвищу республіканську відзнаку як "талановита управлінка".

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22-річна дочка глави Чечні Рамзана Кадирова Хадіжат, яка очолює департамент дошкільної освіти мерії Грозного, нагороджена орденом Кадирова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр із нацполітики, зовнішніх зв'язків, друку й інформації Чеченської Республіки Ахмед Дудаєв.

Як уточнюється, Хадіжат Кадирова отримала орден, який носить ім'я її діда — Ахмата-Хаджі Кадирова, який був першим президентом республіки.

"Від щирого серця вітаю внучку першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова, начальницю департаменту дошкільної освіти мерії Грозного Хадіжат Кадирову", — написав він.

Як зазначив Дудаєв, Кадирова показала себе як "талановита управліниця", яка нібито "змогла підняти організацію на новий рівень".

Чеченський чиновник зазначив, що доньку Кадирова в Чечні знають як "справедливу та чуйну керівницю, яка вміє вирішувати найскладніші завдання".

У грудні минулого року Дудаєв також повідомив, що старша дочка Рамзана Кадирова Айшат, яка є міністеркою культури республіки, отримала звання "Заслужений працівник культури Чеченської Республіки".

Загалом у Рамзана Кадирова 14 дітей, у тому числі шість дочок. Хадіжат — друга за старшинством дочка глави Чечні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін присвоїв дружині Кадирова Медні звання "мати-героїня". Щоб претендувати на таке звання в Росії, жінка повинна мати 10 і більше живих дітей, до того ж десятій дитині має виповнитися один рік.

Фокус також писав, що в 15-річного сина Рамзана Кадирова помітили годинник за півтора мільйона доларів.