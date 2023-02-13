"Нужно забрать": Кадыров вновь собрался атаковать Киев и ждет приказа Путина

Глава Чечни считает, что России помимо украинской столицы нужно захватить еще и Харьков с Одессой, чтобы "обезопасить свое существование".

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о готовности российских войск вновь начать наступление на Киев, а также атаковать Соединенные Штаты Америки, если такой приказ отдаст президент Владимир Путин. Об этом он заявил в своем новом интервью телеведущей Ольге Скабеевой.

Он уверен, что на сегодняшний день у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы успешно атаковать и взять под контроль украинскую столицу, а до конца года "спецоперация" и вовсе будет закончена, "цели будут выполнены на 100%".

Также Рамзан Кадыров считает, что нужно захватить не только Киев, но и Одессу с Харьковом, ведь это якобы поможет обеспечить безопасность России.

"Надо забрать Одессу, Харьков и потом в последующем вот так обезопасить наше государство", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее глава Чечни уже делал заявления в собственном Telegram-канале о том, что российские войска могут атаковать еще и Соединенные Штаты Америки, но нужно сначала дождаться заявления от Владимира Путина.

"Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", — говорится в Telegram-канале Кадырова.

[ + – ] Рамзан Кадыров о планах ВС РФ Фото: Скриншот из Telegram

Не осталось незамеченным и заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что вскоре мир увидит развал России на маленькие кусочки, и страна прекратит свое существование в нынешних границах. Рамзан Кадыров ответил, что такие попытки Запада развалить страну тянутся еще с 90-х годов, и поэтому границы России меняются только тогда, "когда она сама этого захочет".

Напомним, что 13 февраля в РФ отравили помощника Кадырова генерал-майора Апты Алаудинова, о чем глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, его соратник получил письмо, пропитанное токсинами. Сейчас он и два его адъютанта проходят лечение в московской клинике.

6 февраля глава Чечни намекнул, что Россия может напасть на еще одну европейскую страну. Случиться это может уже после того, как так называемая "спецоперация" в Украине подойдет к концу.