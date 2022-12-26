В Симферополе задержан "смотрящий" Кадырова на оккупированных территориях, — Baza

Хасан Ибрагимов и четверо лейтенантов из Чечни побили парня: он заступился за свою девушку, к которой кадыровцы домогались в клубе, рассказывает издание.

Related video

В оккупированном Симферополе был задержан Хасан Ибрагимов — "смотрящий" главы Чечни Рамзана Кадырова на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что кадыровцев подозревают в избиении местного парня — он заступился за свою девушку, к которой они домогались.

По информации ресурса Baza, четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР "Ахмат" приехали в Симферополь, чтобы купить машину Toyota Land Cruiser. Вечером компания решила посетить местный клуб "Монро", где один из них позволил себе схватить за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел ее парень и пошел разбираться с грубияном.

Однако кадыровцы вывели парня на улицу и там начали избивать. Очевидцы рассказали, что охрана заведения никак не мешала кровавой разборке. Досталось и девушке, к которой они домогались: она пыталась разнять драку, но у нее ничего не вышло.

Успокоить чеченцев удалось местным "полицейским", однако не сразу. Во время задержания один из мужчин ударил представителя оккупационной "полиции" ногой — так что пришлось применять баллончик. Со "следователями" подозреваемые отказались общаться, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что в Украине ликвидировали спецназовца полка "Ахмат" Рамиза Мамедова. Он пошел на войну в качестве добровольца без опыта срочной службы. До участия в боевых действиях он был водителем такси и перепродавал машины.

21 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в оккупированный город завезли много "кадыровцев". Чеченские боевики прибыли после назначения нового "смотрящего" Хасана Ибрагимова, который, по словам градоначальника, является племянником Кадырова.