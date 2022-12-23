Герой телеграм-канала Кадырова: в Украине ликвидировали спецназовца полка "Ахмат" (видео)

Представитель "тик-ток войск" пошел на войну в качестве добровольца без опыта срочной службы. До участия в боевых действиях он таксовал и перепродавал машины.

Related video

В Ростовской области прошли похороны Рамиза Мамедова, который воевал против Украины в составе кадыровского полка "Ахмат". На войну представитель чеченских войск отправился в качестве добровольца в начале ноября. Об этом сообщает грузинский аналитик данных Иракли Комахидзе в своем телеграм-канале в пятницу, 23 декабря.

По словам автора публикации, на момент гибели Мамедова из Волгограда ему было 30 лет, а видео о войне в Украине с его участием публиковал президент Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров. В посте также говорится, что ранее Мамедов работал в такси и перепродавал машины, и, даже не имея опыта срочной службы, записался на участие в войне в качестве добровольца в начале ноября.

Позднее Мамедов заключил контракт в спецназе филиала войск "Ахмат", где был пулеметчиком. Во время обучения в Ахмате он и стал героем ролика, опубликованного у Кадырова.

Известно, что Мамедова похоронили на хуторе Жуков Ростовской области 10 декабря, где сейчас живут его родители.

Также Комахидзе опубликовал ролик с Мамедовым, который ранее публиковал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, 1 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированной Волновахе была уничтожена военная база, на территории которой располагались "кадыровцы". Инцидент произошел в отеле "Ахтамар".

Тем временем, по данным СМИ, президент РФ Владимир Путин поручил Кадырову убийство президента Украины Владимира Зеленского.