Представник "тік-ток військ" пішов на війну як доброволець без досвіду строкової служби. До участі у бойових діях він таксував і перепродував машини.

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У Ростовській області пройшли похорони Раміза Мамедова, який воював проти України у складі кадировського полку "Ахмат". На війну представник чеченських військ вирушив як доброволець на початку листопада. Про це повідомляє грузинський аналітик даних Іраклі Комахідзе у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 23 грудня.

За словами автора публікації, на момент загибелі Мамедова з Волгограда йому було 30 років, а відео про війну в Україні за його участю публікував президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров. У дописі також говориться, що раніше Мамедов працював у таксі та перепродував машини, і, навіть не маючи досвіду строкової служби, записався на участь у війні як доброволець на початку листопада.

Пізніше Мамедов уклав контракт у спецназі філії військ "Ахмат", де був кулеметником. Під час навчання в Ахматі він став героєм ролика, опублікованого в Кадирова.

Відомо, що Мамедова поховали на хуторі Жуков Ростовської області 10 грудня, де зараз мешкають його батьки.

Також Комахідзе опублікував ролик із Мамедовим, який раніше публікував Кадиров у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 1 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованій Волновасі було знищено військову базу, на території якої розташовувалися "кадировці". Інцидент стався у готелі "Ахтамар".

Тим часом, за даними ЗМІ, президент РФ Володимир Путін доручив Кадирову вбивство президента України Володимира Зеленського.