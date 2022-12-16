Путін доручив Кадирову вбивство Зеленського та захоплення уряду в Києві, — WSJ

За даними української розвідки, за три тижні до масштабного вторгнення в Україну Путін викликав Кадирова в Москву, де було складено спеціальну стратегію.

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На початку масштабної війни в Україні президент РФ Володимир Путін відправив розпорядження голові Чечні Рамзану Кадирову окупувати київські урядові квартали й убити президента України Володимира Зеленського, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на заяви української розвідки та спецслужб.

За даними розвідки, за три тижні до вторгнення в Україну Путін викликав Кадирова в Москву для складання стратегії та доручив йому захоплення Києва й убивство президента України.

Поки війська Кадирова тренувалися в Білорусі, глава Чечні звернувся до Зеленського, написавши 14 лютого у своєму Telegram, що "час клоунади добіг кінця".

За словами глави РНБО Олексія Данілова, завдання вбивства Зеленського було бажаним для виконавців — "своєрідний бонус, який вони надали Кадирову".

Кадировські війська увійшли в Україну 25 лютого, наступного дня після вторгнення, трьома колонами бронетехніки, одна з яких була менш ніж повністю знищена на околицях Києва, а дві інші так і не дійшли до столиці, йдеться в публікації.

Як підтвердження журналісти WSJ посилаються на відео, яке перехопила українська розвідка, і яке згодом було показано представникам видання.

На ньому чеченський військовий повідомляє про початок місії свого боса.

"Час рівно 00:00. Ми починаємо рух. Понад півтори тисячі людей, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці", — сказав офіцер на відео.

Невдала спроба стала провісником великих труднощів для Путіна та Кадирова, а Зеленський не лише вижив, а й досяг успіху.

У Кремлі відреагували

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заперечує ці твердження, він назвав їх абсурдними, безглуздими та брехливими.

Прихована мобілізація у Чечні

Після невдалого бліцкригу Кадиров зайнявся прихованою мобілізацією серед жителів Чечні.

Представники влади в регіоні та релігійні діячі у громадських місцях ходили по громадських місцях, такі як клуби відеоігор і спортзали, та пропонували по 300 тисяч рублів (або 4 600 доларів) на місяць чеченцям, які погодяться вирушити на війну. Про це розповів один із мешканців республіки, якому в серпні вдалося втекти. За його словами, деякі з його сусідів і друзі все ж таки підписали короткострокові контракти з Міноборони РФ.

Спецслужби Кадирова вербували найбільш уразливих — чоловіків із боргами, судимістю чи підозрюваних у приналежності до ЛГБТ-спільноти, повідомили місцеві жителі та правозахисники.

37-річний чеченець, якого засудили за перерепост критичного щодо Кадирова повідомлення у WhatsApp, розповів, що поліцейський, який займається його справою, запропонував поїхати на війну та пригрозив в'язницею за відмову з'явитися до найближчого військкомату.

Але натомість чоловік, за словами якого, два його сусіди повернулися додому в санітарних мішках, вважав за краще ховатися від влади.

"Я пережив дві війни з Москвою не для того, щоб їхати вмирати за Путіна в Україну", — пояснив він.

Після оголошення "часткової мобілізації" Кадиров заявив, що в Чечні сформовано чотири нові батальйони. Місцева влада проводить репресії щодо власного населення. За даними місцевих мешканців і правозахисних груп, тисяч чоловіків змушують їхати на фронт.

Згодом роль чеченських підрозділів в Україні змінилися. З кінця літа вони використовуються як загороджувальні загони, про це повідомив представник української розвідки.

Кадировці також проводять "зачистку" на окупованих територіях. Вони займаються пошуком шпигунів і партизанів, ходять від будинку до будинку, обшукують житло, допитують та катують українських громадян.

Нагадаємо, що переговорів між РФ та Україною може не бути ще кілька років. Про це повідомляє видання Politico. Війна може вилитися у заморожений конфлікт.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ГУР, мобілізація в РФ дозволить провести новий наступ. За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, РФ має численну армію, тому Україні варто належно підготуватися.