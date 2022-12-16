Путин поручил Кадырову убийство Зеленского и захват правительства в Киеве, — WSJ

По данным украинской разведки, за три недели до масштабного вторжения в Украину Путин вызвал Кадырова в Москву, где была составлена специальная стратегия.

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В начале масштабной войны в Украине президент РФ Владимир Путин направил распоряжение главе Чечни Рамзану Кадырову оккупировать киевские правительственные кварталы и убить президента Украины Владимира Зеленского, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявления украинской разведки и спецслужб.

По данным разведки, за три недели до вторжения в Украину Путин вызвал Кадырова в Москву для составления стратегии и поручил ему захват Киева и убийство президента Украины.

Пока войска Кадырова тренировались в Беларуси, глава Чечни обратился к Зеленскому, написав 14 февраля в своем Telegram, что "время клоунады подошло к концу".

По словам главы СНБО Алексея Данилова, задача убийства Зеленского была желанной для исполнителей — "своего рода бонус, который они предоставили Кадырову".

Кадыровские войска вошли в Украину 25 февраля, на следующий день после вторжения, тремя колоннами бронетехники, одна из которых была чуть менее чем полностью уничтожена в окрестностях Киева, а две другие так и не дошли до столицы, говорится в публикации.

В качестве подтверждения журналисты WSJ ссылаются на видео, которое перехватила украинская разведка, и которое впоследствии было показано представителям издания.

На нем чеченский военный сообщает о начале миссии своему боссу.

"Время ровно 00:00. Мы начинаем движение. Более полторы тысячи человек, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы", — сказал офицер на видео.

Неудачная попытка стала предвестником больших сложностей для Путина и Кадырова, а Зеленский не только выжил, но и преуспел.

В Кремле отреагировали

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает эти утверждения, он назвал их абсурдными, бессмысленными и лживыми.

Скрытая мобилизация в Чечне

После неудавшегося блицкрига Кадыров занялся скрытой мобилизацией среди жителей Чечни.

Представители властей в регионе и религиозные деятели в общественных местах ходили по общественным местам, таким как клубы видеоигр и спортзалы, и предлагали по 300 тысяч рублей (или 4 600 долларов) в месяц чеченцам, которые согласятся отправиться на войну. Об этом рассказал один из жителей республики, которому в августе удалось бежать. По его словам, некоторые из его соседей и друзья все же подписали краткосрочные контракты с Минобороны РФ.

Спецслужбы Кадырова вербовали наиболее уязвимых — мужчин с долгами, судимостью или подозреваемых в принадлежности ЛГБТ-сообществу, сообщили местные жители и правозащитники.

37-летний чеченец, которого осудили за перепост критического по отношению к Кадырову сообщения в WhatsApp, рассказал, что полицейский, занимающийся его делом, предложил поехать на войну и пригрозил тюрьмой за отказ явиться в ближайший военкомат.

Но вместо этого мужчина, по словам которого, два его соседа вернулись домой в санитарных мешках, предпочел скрываться от властей.

"Я пережил две войны с Москвой не для того, чтобы ехать умирать за Путина в Украину", — пояснил он.

После объявления "частичной мобилизации" Кадыров заявил, что в Чечне сформированы четыре новых батальона. Местные власти проводят репрессии в отношении собственного населения. По данным местных жителей и правозащитных групп, тысяч мужчин заставляют ехать на фронт.

Спустя время роль чеченских подразделений в Украине изменились. С конца лета они используются как заградотряды, об этом сообщил представитель украинской разведки.

Кадыровцы также проводят "зачистки" на оккупированных территориях. Они занимаются поиском шпионов и партизан, ходят от дома к дому, обыскивают жилье, допрашивают и пытают украинских граждан.

Напомним, что переговоров между РФ и Украиной может не быть еще несколько лет. Об этом сообщило издание Politico. Война может вылиться в замороженный конфликт.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным ГУР, мобилизация в РФ позволит провести новое наступление. По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, у РФ многочисленная армия, поэтому Украине следует должным образом подготовиться.