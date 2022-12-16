Переговоров между РФ и Украиной, возможно, не будет еще несколько лет, — Politico

По данным источников журналистов, война может зайти в тупик или перейти в замороженный конфликт. Ни у одной из сторон пока нет ресурсов, которые бы обеспечили быструю победу.

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Бывшие и действующие официальные лица мировых стран заявляют, что ни Украина, ни Россия не видят для себя пользы в переговорах и движутся к потенциальному тупику. Об этом сообщает Politico.

"Честно говоря, сейчас я не вижу никаких перспектив для переговоров", — заявил глава австрийского МИДа Александр Шалленберг. — Но главное, чтобы такая возможность сохранялась".

Причин тому множество. Президент РФ Владимир Путин слишком увяз в войне, чтобы повернуть назад, к тому же, это чревато падением его режима. Регулярные поставки западных вооружений дают возможность мотивированным украинцам продолжать сражение. Между тем, ни у одной из сторон пока нет ресурсов, которые бы обеспечили быструю победу.

"Наиболее вероятный сценарий выглядит туманно. Война может зайти в тупик или перейти в замороженный конфликт", — заявил высокопоставленный европейский дипломат. Он не видит возможностей для безоговорочной победы одной из сторон.

"До меня доходят слухи о возможных мирных переговорах", — заявил на этой неделе президент Литвы Гитанас Науседа, добавив, что источники этих слухов не в Украине и не в РФ.

Представители НАТО также не видят, чтобы условия на поле боя были бы благоприятными для переговоров, так как и РФ, и Украина рассматривают возможности для ведения боевых действиях в 2023 году.

На минувшей неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ пытается "заморозить" эту войну на некоторое время, чтобы перегруппироваться, восстановиться, а весной начать еще более масштабное наступление.

По словам Андреа Кендалл-Тейлор, которая прежде руководила работой разведсообщества США по стратегическому анализу РФ, война не закончится, пока Путин будет оставаться у власти.

"Печальная реальность заключается в том, что высока вероятность, что даже и новому лидеру после Путина будет сложно вывести Россию из войны", — пояснила Кендалл-Тейлор.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что скорейший способ остановить эту жестокую войну и это безумие — посредством граждан РФ.

"Так было в 1917-м и затем вновь в 1991-м", — сказал министр о двух, по сути, революциях в РФ.

"Будущее России заключается в отказе от имперских амбиций. Но это может занять несколько поколений", — заявил еще один высокопоставленный европейский дипломат.

Напомним, что, по словам президента США Джо Байдена, Вашингтон продолжит отправлять в Украину "материал", но не войска.

Ранее Фокус сообщал, что Белый дом готовит новый пакет военной помощи Украине. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, заявил, что новые вооружения, которые планируют передать Киеву, пока не разглашаются. Однако Вашингтон задался целью помочь Украине защититься от ракетных обстрелов.