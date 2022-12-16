Переговорів між РФ та Україною, можливо, не буде ще кілька років, — Politico

За даними джерел журналістів, війна може зайти в глухий кут або перейти в заморожений конфлікт. Жодна зі сторін поки що не має ресурсів, які б забезпечили швидку перемогу.

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Колишні та чинні офіційні особи світових країн заявляють, що ні Україна, ні Росія не бачать для себе користі у переговорах і рухаються до потенційного глухого кута. Про це повідомляє Politico.

"Чесно кажучи, зараз я не бачу жодних перспектив для переговорів", — заявив глава австрійського МЗС Александер Шалленберг. — Але головне, щоб така можливість зберігалася".

Причин тому безліч. Президент РФ Володимир Путін занадто загрузнув у війні, щоб повернути назад, до того ж, це може призвести до падіння його режиму. Регулярне постачання західних озброєнь дає можливість мотивованим українцям продовжувати бій. Тим часом, жодна зі сторін поки не має ресурсів, які б забезпечили швидку перемогу.

"Найімовірніший сценарій виглядає туманно. Війна може зайти в глухий кут або перейти в заморожений конфлікт", — заявив високопоставлений європейський дипломат. Він не бачить можливостей для беззаперечної перемоги однієї зі сторін.

"До мене доходять чутки про можливі мирні переговори", — заявив цього тижня президент Литви Ґітанас Науседа, додавши, що джерела цих чуток не в Україні і не в РФ.

Представники НАТО також не бачать, щоб умови на полі бою були б сприятливими для переговорів, так як і РФ, і Україна розглядають можливості для ведення бойових дій у 2023 році.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ намагається "заморозити" цю війну на деякий час, щоб перегрупуватися, відновитися, а навесні розпочати ще масштабніший наступ.

За словами Андреа Кендалл-Тейлор, яка раніше керувала роботою розвідспільноти США зі стратегічного аналізу РФ, війна не закінчиться, поки Путін залишатиметься при владі.

"Сумна реальність полягає в тому, що висока ймовірність, що навіть і новому лідерові після Путіна буде складно вивести Росію з війни", — пояснила Кендалл-Тейлор.

Водночас, міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що найшвидший спосіб зупинити цю жорстоку війну і це божевілля — за допомогою громадян РФ.

"Так було в 1917-му й потім знову в 1991-му", — сказав міністр про дві, по суті, революції в РФ.

"Майбутнє Росії полягає у відмові від імперських амбіцій. Але це може зайняти кілька поколінь", — заявив ще один високопоставлений європейський дипломат.

Нагадаємо, що, за словами президента США Джо Байдена, Вашингтон продовжить відправляти в Україну "матеріал", але не війська.

Раніше Фокус повідомляв, що Білий дім готує новий пакет військової допомоги Україні. Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що нові озброєння, які планують передати Києву, поки не розголошуються. Однак Вашингтон поставив за мету допомогти Україні захиститися від ракетних обстрілів.