Дополнительные системы ПВО: Белый дом готовит новый пакет военной помощи Украине

По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, новые вооружения, которые планируют передать Киеву, пока держаться в секрете. Но Вашингтон задался целью помочь Украине защититься от ракетных обстрелов.

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В новый пакет военной помощи США для Украины войдут средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на заявление представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби во время брифинга 16 декабря.

"Будет новый пакет оборонной помощи, сейчас мы не готовы объявить, что именно будет в нем, но вы можете ожидать новые поставки дополнительных средств ПВО", — заявил Джон Кирби.

[ + – ] Война в Украине: поставки оружия

Также Кирби добавил, что до тех пор, пока Украина будет подвергаться воздушным атакам со стороны России, США будут помогать ей обороняться.

Сколько в США готовы потратить на военную помощь Украине

Отметим, что сегодня, 16 декабря, Конгресс США утвердил оборонный бюджет на 2023 год в размере рекордных $847,3 млрд, сообщает издание The Hill. Не менее $800 млн от общей суммы предусмотрено на помощь по обеспечению безопасности Украины и еще $6 млрд выделены в рамках инициативы по сдерживанию России в Европе.

Кроме того, в документе об оборонном бюджете говорится о продлении запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере на 5 лет. Решение вступит в силу после подписания президентом Джо Байденом.

Ранее сообщалось о том, что США рассматривают возможность расширения военной помощи для Украины на фоне опасений украинских властей, что Россия вновь попытается захватить Киев уже в январе или феврале.

Также Фокус писал, что пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что США не позволят России диктовать, что им нужно делать в плане военной поддержки Украине. Так ответил Райдер после заявления посольства РФ в США относительно планов Вашингтона отправить Киеву ЗРК Patriot, чтобы усилить ПВО Украины. Там заявили, что такое решение якобы является очередной провокацией.