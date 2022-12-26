У Сімферополі затриманий "смотрящий" Кадирова на окупованих територіях, — Baza

Хасан Ібрагімов та четверо лейтенантів із Чечні побили хлопця: він заступився за свою дівчину, до якої кадировці домагалися у клубі, розповідає видання.

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В окупованому Сімферополі було затримано Хасана Ібрагімова — "смотрящий" голови Чечні Рамзана Кадирова на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Разом із ним затримано четверо силовиків із Чечні. Про це пише Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що кадировців підозрюють у побитті місцевого хлопця — він заступився за свою дівчину, до якої вони домагалися.

За інформацією ресурсу Baza, четверо лейтенантів та один замкомандира загону СЗШР "Ахмат" приїхали до Сімферополя, щоб купити машину Toyota Land Cruiser. Увечері компанія вирішила відвідати місцевий клуб "Монро", де один із них дозволив собі схопити за сідниці незнайому відвідувачку. Це побачив її хлопець і пішов розбиратися з грубіяном.

Проте кадировці вивели хлопця надвір і там почали бити. Очевидці розповіли, що охорона закладу ніяк не заважала кривавому розбиранню. Дісталося і дівчині, до якої вони домагалися: вона намагалася розборонити бійку, але в неї нічого не вийшло.

Заспокоїти чеченців вдалося місцевим "поліцейським", проте не відразу. Під час затримання один із чоловіків ударив представника окупаційної "поліції" ногою — тож довелося застосовувати балончик. Зі "слідчими" підозрювані відмовилися спілкуватися, проте всі їхні дії потрапили на камери відеоспостереження.

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що в Україні ліквідували спецназівця полку "Ахмат" Раміза Мамедова. Він пішов на війну як доброволець без досвіду строкової служби. До участі у бойових діях він був водієм таксі та перепродував машини.

21 грудня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що до окупованого міста завезли багато "кадировців". Чеченські бойовики прибули після призначення нового "смотрящого" Хасана Ібрагімова, який, за словами градоначальника, є племінником Кадирова.