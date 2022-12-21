Зайняли всі блокпости: в Мелітополь привезли багато "кадирівців", — мер міста (відео)

Глава Чечні Рамзан Кадиров, за даними градоначальника Івана Федорова, призначив "смотрящого" в окупованому регіоні. Бойовики поводяться агресивно, роз'їжджають на військовій техніці та контролюють мобілізованих.

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Російське командування відправило на тимчасово окуповану територію Запорізької області, зокрема в Мелітополь, чергову партію "кадирівців". Чеченські бойовики прибули після призначення нового "смотрящого", сказав мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного телемарафону.

Глава Чечні Рамзан Кадиров, за даними градоначальника, призначив "смотрящим" свого племінника Хасана Ібрагімова. Про його приїзд в окупований регіон дізналися кілька тижнів тому, додав Федоров.

[ + – ] "Кадирівці" контролюють російських мобілізованих

Саме після прибуття Ібрагімова в Мелітополь навезли величезну кількість "кадирівців". Терористи поводяться агресивно, роз'їжджаючи на військовій техніці дорогами міста, а також у цивільних місцях, зауважив мер.

"Знаковим є те, що саме "кадирівці" зайняли всі блокпости — від Мелітополя до Василівки", — наголосив він.

Чеченські бойовики, як каже Федоров, контролюють російських мобілізованих.

"Вони (мобілізовані) абсолютно неадекватні, непрогнозовані та можуть розбігтися будь-якої миті. Окупанти й колаборанти в Запоріжжі почуваються некомфортно, тому що бавовна розквітає навіть у глибокому тилу", — додав глава міста.

За його оцінкою, рано говорити про добровільний відхід ЗС РФ із Мелітополя. Місто обов'язково звільнять Збройні сили України разом із силами опору, упевнений він.

Нагадаємо, що українські військові напередодні заявили про можливий "жест доброї волі" з боку загарбників у Мелітополі. Є ознаки, що ситуація розвивається за сценарієм із правим берегом Херсонської області.

ЗСУ намагаються послабити сили російських військових у Мелітополі. На Заході впевнені, що це місто стане наступною великою зоною боїв.

Федоров заявляв про обстріл колони ЗС РФ вночі 20 грудня на Кримському перешийку поряд із Чонгаром.