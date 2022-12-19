"Їм сподобалося": ЗС РФ готують новий "жест доброї волі" в Мелітополі, — ОК "Південь" (відео)

Наразі окупанти облаштують лінію оборони на позиціях углиб території на лівому березі Дніпра, щоб було про що звітувати керівництву.

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У силах оборони півдня вважають, що в тимчасово окупованому Мелітополі окупанти діють за таким самим сценарієм, як і під час відступу з Херсона. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "24".

"Усе за тим самим сценарієм, напевно, він їм дуже сподобався, як було на правому березі (Херсонської області). Вони спочатку накопичувалися навколо Херсона, будували, потім повідомляли про те, що вони залишають ці населені пункти, потім готувалися до вуличних боїв, потім розповідали про те, що ще не все втрачено, ще буде дно, потім починали виносити з банків та інших установ те, що вважали цінним, у принципі все повторюється, вони люблять наступати на ті самі граблі, нехай працюють за тим самим сценарієм. Ми, принаймні, знаємо, чим усе це закінчиться", — розповіла Гуменюк.

Гуменюк також додала, що зараз росіяни намагаються облаштувати лінії оборони на позиціях углиб території на лівому березі Дніпра, щоб створити перед керівництвом видимість оборони та хоч якось звітувати їм про це.

В ОК "Південь" також зазначають, що цивільне населення Мелітополя активно співпрацює з рухом опору та намагається максимально згуртуватися в умовах постійних відключень світла та води, які влаштовують окупанти.

"Вони (цивільне населення) на прикладі того ж правого берега знають, що очікування може бути дуже довгим, але результат може всім сподобається, крім окупантів, звичайно. Вони намагаються підтримувати одне одного, тому що окупанти намагаються і лівий берег також само позбавляти благ цивілізації, відключаючи водопостачання, електроживлення для того, щоб люди усвідомлювали, що жити тут буде некомфортно, та погоджувалися на евакуацію", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, українські військові прагнуть ізолювати й послабити сили російських окупантів у Мелітополі та навколо нього. На думку західних військових експертів, це місто стане наступною великою зоною бойових дій на півдні.

Фокус також писав про потужний вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя 13 грудня. Окупаційна адміністрація перекривала дороги в районі Шахової школи.

Також сили оборони України, за даними мера Мелітополя Михайла Федорова, вдарили по базі аналітиків ФСБ у Мелітополі. А 10 грудня в місті прогриміло понад 10 вибухів.