"Им понравилось": ВС РФ готовят новый "жест доброй воли" в Мелитополе, — ОК "Юг" (видео)

Сейчас оккупанты обустраивают линию обороны на позициях вглубь территории на левом берегу Днепра, чтобы было о чем отчитаться руководству.

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В силах обороны юга считают, что во временно оккупированном Мелитополе оккупанты действуют по такому же сценарию, как и во время отступления из Херсона. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала 24.

"Все по тому же сценарию, наверное он им очень понравился, как было на правом берегу (Херсонской области). Они сначала скапливались вокруг Херсона, строили, потом сообщали о том, что они покидают эти населенные пункты, потом готовились к уличным боям, потом рассказывали о том, что еще не все потеряно, еще будет дно. Потом начинали выносить из банков и других учреждений то, что считали ценным. В принципе все повторяется, они любят наступать на одни и те же грабли. Пусть работают по тому же сценарию. Мы, по крайней мере, знаем, чем это все закончится", — рассказала Гуменюк.

Гуменюк также добавила, что сейчас россияне пытаются обустроить линии обороны на позициях вглубь территории на левом берегу Днепра, чтобы создать перед руководством видимость обороны и хоть как-то отчитаться им об этом.

В ОК "Юг" также отмечают, что гражданское население Мелитополя активно сотрудничает с движением сопротивления и стараются максимально сплотиться в условиях постоянных отключений света и воды, которые устраивают оккупанты.

"Они (гражданское население) на примере того же правого берега знают, что ожидание может быть очень долгим, но результат может всем понравится, кроме оккупантов, конечно. Они пытаются поддерживать друг друга, потому что оккупанты пытаются и левый берег также само лишать благ цивилизации, отключая водоснабжение, электропитание для того, чтобы люди осознавали, что жить здесь будет некомфортно и соглашались на эвакуацию", — добавила Гуменюк.

Напомним, украинские военные стремятся изолировать и ослабить силы российских оккупантов в Мелитополе и вокруг него. По мнению западные военных экспертов, этот город станет следующей крупной зоной боевых действий на юге.

Фокус также писал о мощном взрыве в центре временно оккупированного Мелитополя 13 декабря. Оккупационная администрация перекрывала дороги в районе Шахматной школы.

Также силы обороны Украины, по данным мэра Мелитополя Михаила Федорова, ударили по базе аналитиков ФСБ в Мелитополе. А 10 декабря в городе прогремело более 10 взрывов.