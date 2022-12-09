Племінника Кадирова призначили "смотрящим" за півднем України, — мер Мелітополя (фото, відео)

"Гастролер", за словами Івана Федорова, також грабуватиме промисловість і "кошмаритиме" мирне населення.

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У захоплений росіянами Мелітополь приїхав племінник голови Чечні Рамзана Кадирова для контролю за місцевими колаборантами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова окупованого міста Іван Федоров.

За його словами, племінник Рамзана Кадирова приїхав на підконтрольну РФ територію в статусі "смотрящого". Федоров стверджує, що родич голови Чечні не лише контролюватиме місцевих колаборантів, а й керуватиме частинами Запорізької і Херсонської областей.

Як зазначає мер Мелітополя, раніше племінник Рамзана Кадирова обіймав посаду міністра аграрної політики у Чеченській Республіці.

"Цього тижня приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова й у місті обговорюють, що це черговий "смотрящий". Привезли нібито "ділитися досвідом становлення республіки". Це означає: стежити, щоб гроші йшли виключно у правильну кишеню, грабувати промисловість, кошмарити цивільне населення. Але головне завдання "смотрящого" — контролювати місцевих колаборантів. Тому що зрадникам навіть загарбники не довіряють", — додав Федоров, коментуючи приїзд племінника Рамзана Кадирова на окуповану територію.

[ + – ] Хасана Ібрагімова призначено Кадировим "смотрящим" за півднем України

Як інформує "Центр журналістських розслідувань", "смотрящим" за окупованим півднем України, є Хасан Ібрагімов. За даними ЗМІ, для презентації нового керівника нелегітимної адміністрації в Мелітополь спеціально приїхала "делегація" з Чеченської Республіки.

У 2020 році людині з таким же прізвищем та ім'ям, який був полковником Росгвардії і служив у СОБР Терек, Рамзан Кадиров вручив орден Ахмата Кадирова.

Про приїзд "делегації" в окупований Мелітополь особисто повідомив керівник Чечні у своєму Telegram-каналі. Кадиров підтвердив, що його племінник — Ібрагім Закрієв — був присутній на переговорах із головою окупаційної адміністрації Херсонської області Володимиром Сальдо, але "офіційним смотрящим" за півднем України буде призначено Хасана Ібрагімова.

[ + – ] Хасана Ібрагімова призначено Кадировим "смотрящим" за півднем України

Зазначимо, кількома днями раніше в окупованому Мелітополі було скоєно замах на колаборанта Миколу Волика, який до повномасштабного вторгнення був соратником Іллі Киви.

Також повідомлялося, що колаборанти Володимир Сальдо та Євген Балицький досі мають українське громадянство, незважаючи на те, що публічно отримували паспорти РФ.