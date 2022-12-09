Племянника Кадырова назначили "смотрящим" за югом Украины, — мэр Мелитополя (фото, видео)

"Гастролер", по словам Ивана Федорова, также будет грабить промышленность и "кошмарить" мирное население.

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В захваченный россиянами Мелитополь приехал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова для контроля за местными коллаборантами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр оккупированного города Иван Федоров.

По его словам, племянник Рамзана Кадырова приехал на подконтрольную РФ территорию в статусе "смотрящего". Федоров утверждает, что родственник главы Чечни будет не только контролировать местными коллаборантами, но и управлять частями Запорожской и Херсонской областей.

Как отмечает мэр Мелитополя, ранее племянник Рамзана Кадырова занимал должность министра аграрной политики в Чеченской Республике.

"На этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Кадырова и в городе обсуждают, что это очередной "смотрящий". Привезли якобы "делиться опытом становления республики". Это значит: следить, чтобы деньги шли исключительно в правильный карман, грабить промышленность, кошмарить гражданское население. Но главная задача "смотрящего" — контролировать местных коллаборантов. Потому что предателям даже захватчики не доверяют", — добавил Федоров, комментируя приезд племянника Рамзана Кадырова на оккупированную территорию.

[ + – ] Хасан Ибрагимов назначен Кадыровым "смотрящим" за югом Украины

Как информирует "Центр журналистских расследований", "смотрящим" за оккупированным югом Украины, является Хасан Ибрагимов. По данным СМИ, для презентации нового руководителя нелегитимной администрации в Мелитополь специально приехала "делегация" из Чеченской Республики.

В 2020 году человеку с такой же фамилией и именем, который был полковником Росгвардии и служил в СОБР Терек, Рамзан Кадыров вручил орден Ахмата Кадырова.

О приезде "делегации" в оккупированный Мелитополь лично сообщил руководитель Чечни в своем Telegram-канале. Кадыров подтвердил, что его племянник — Ибрагим Закриев — присутствовал на переговорах с главой оккупационной администрации Херсонской области Владимиром Сальдо, но "официальным смотрящим" за югом Украины будет назначен Хасан Ибрагимов.

[ + – ] Хасан Ибрагимов назначен Кадыровым "смотрящим" за югом Украины

Отметим, несколькими днями ранее в оккупированном Мелитополе было совершено покушение на коллаборанта Николая Волыка, который до полномасштабного вторжения был соратником Ильи Кивы.

Также сообщалось, что коллаборанты Владимир Сальдо и Евгений Балицкий до сих пор имеют украинское гражданство несмотря на то, что публично получали паспорта РФ.