Племянника Кадырова назначили "смотрящим" за югом Украины, — мэр Мелитополя (фото, видео)
"Гастролер", по словам Ивана Федорова, также будет грабить промышленность и "кошмарить" мирное население.
В захваченный россиянами Мелитополь приехал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова для контроля за местными коллаборантами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр оккупированного города Иван Федоров.
По его словам, племянник Рамзана Кадырова приехал на подконтрольную РФ территорию в статусе "смотрящего". Федоров утверждает, что родственник главы Чечни будет не только контролировать местными коллаборантами, но и управлять частями Запорожской и Херсонской областей.
Как отмечает мэр Мелитополя, ранее племянник Рамзана Кадырова занимал должность министра аграрной политики в Чеченской Республике.
"На этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Кадырова и в городе обсуждают, что это очередной "смотрящий". Привезли якобы "делиться опытом становления республики". Это значит: следить, чтобы деньги шли исключительно в правильный карман, грабить промышленность, кошмарить гражданское население. Но главная задача "смотрящего" — контролировать местных коллаборантов. Потому что предателям даже захватчики не доверяют", — добавил Федоров, комментируя приезд племянника Рамзана Кадырова на оккупированную территорию.
Как информирует "Центр журналистских расследований", "смотрящим" за оккупированным югом Украины, является Хасан Ибрагимов. По данным СМИ, для презентации нового руководителя нелегитимной администрации в Мелитополь специально приехала "делегация" из Чеченской Республики.
В 2020 году человеку с такой же фамилией и именем, который был полковником Росгвардии и служил в СОБР Терек, Рамзан Кадыров вручил орден Ахмата Кадырова.
О приезде "делегации" в оккупированный Мелитополь лично сообщил руководитель Чечни в своем Telegram-канале. Кадыров подтвердил, что его племянник — Ибрагим Закриев — присутствовал на переговорах с главой оккупационной администрации Херсонской области Владимиром Сальдо, но "официальным смотрящим" за югом Украины будет назначен Хасан Ибрагимов.
Отметим, несколькими днями ранее в оккупированном Мелитополе было совершено покушение на коллаборанта Николая Волыка, который до полномасштабного вторжения был соратником Ильи Кивы.
Также сообщалось, что коллаборанты Владимир Сальдо и Евгений Балицкий до сих пор имеют украинское гражданство несмотря на то, что публично получали паспорта РФ.