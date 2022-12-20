"Друга армія світу на долоні": колона ЗС РФ потрапила під обстріл біля Чонгара, — мер Федоров (відео)

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, "хлопки" чули на Кримському перешийку. Загарбники ховаються на окупованому півострові та вірять у "надійні" системи ППО.

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Вночі 20 грудня на Кримському перешийку біля Чонгара потрапила під обстріл колона росіян. Про це написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За оцінкою градоначальника, війська РФ ховаються в окупованому Криму. Вони сподіваються, що їх не дістануть українські сили оборони та на порятунок "надійних" систем ППО.

"Факти говорять про інше. Чим ближче ми підступаємо до ворога, тим менше шансів у них тікати. Тим паче, Кримський міст ненадійно тримається", — зауважив Федоров.

Звільнення Мелітополя, за його словами, скоротить дистанцію між ЗСУ та ворогом настільки, що "друга армія світу в Криму буде як на долоні".

"Сьогодні під прицілом тоненький перешийок. Завтра під контролем увесь півострів", — написав міський голова.

В ефірі "5 каналу" Федоров заявив, що в ЗС РФ "щось не задалося" — постраждала військова техніка і якась кількість військовослужбовців.

"Це не може не радувати. Це майже 150 кілометрів від лінії розмежування, лінії ведення бойових дій. Раніше ра..сти там почувалися як удома. Тепер вони зрозуміли, що вони в гостях, і гості вони там непрохані", — сказав Федоров.

Нагадаємо, що в листопаді ЗС РФ рили траншеї в північній частині окупованого Криму. Оборонну позицію зробили й у селищі Новотроїцьке Генічеського району Херсонської області.

Командування Сил оборони півдня України днями заявило про можливий "жест доброї волі" від росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Загарбники зайняті облаштуванням лінії оборони на лівому березі Дніпра для створення бойової видимості перед командуванням.

Західні військові експерти впевнені, що Мелітополь — це наступна велика зона бойових дій на півдні України.