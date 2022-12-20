"Вторая армия мира на ладони": колонна ВС РФ попала под обстрел возле Чонгара, - мэр Федоров (видео)

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, "хлопки" слышали на Крымском перешейке. Захватчики прячутся на оккупированном полуострове и верят в "надежные" системы ПВО.

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Ночью 20 декабря на Крымском перешейке возле Чонгара попала под обстрел колонна россиян. Об этом написал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

По оценке градоначальника, войска РФ прячутся в оккупированном Крыму. Они надеются, что их не достанут украинские силы обороны и на спасение "надежных" систем ПВО.

"Факты говорят о другом. Чем ближе мы подступаем к врагу, тем меньше шансов у них бежать. Тем более, Крымский мост ненадежно держится", — заметил Федоров.

Освобождение Мелитополя, по его словам, сократит дистанцию между ВСУ и врагом настолько, что "вторая армия мира в Крыму будет как на ладони".

"Сегодня под прицелом тоненький перешеек. Завтра под контролем весь полуостров", — написал городской глава.

В эфире "5 канала" Федоров заявил, что у ВС РФ "что-то не задалось" — пострадала военная техника и какое-то количество военнослужащих.

"Это не может не радовать. Это почти 150 километров от линии разграничения, линии ведения боевых действий. Раньше ра..сты там чувствовали себя как дома. Теперь они поняли, что они в гостях, и гости они там непрошеные", – сказал Федоров.

Напомним, что в ноябре ВС РФ рыли траншеи в северной части оккупированного Крыма. Оборонительную позицию сделали и в поселке Новотроицкое Генического района Херсонской области.

Командование Сил обороны юга Украины на днях заявило о возможном "жесте доброй воли" от россиян во временно оккупированном Мелитополе. Захватчики заняты обустройством линии обороны на левом берегу Днепра для создания боевой видимости перед командованием.

Западные военные эксперты, уверены, что Мелитополь — это следующая крупная зона боевых действий на юге Украины.