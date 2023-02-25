Пропагандисты обвинили ВСУ в подрыве дамбы в Бахмуте: что известно (видео)

"Вагнеровцы" заявили о захвате Ягодного, в районе Бахмута. В том же районе, как утверждают в росСМИ, ВСУ подорвали дамбу северного ставка.

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В районе Бахмута украинские военные якобы подорвали дамбу, чтобы замедлить продвижение российских войск. Об этом сообщает "РИА-Новости", ссылаясь на источники в оккупационных силах.

Утверждается, что на северном ставке подорвали дамбу, чтобы остановить продвижение российских оккупантов. В телеграм-каналах также публикуют видеоролик вытекающей воды, вероятно из ставка. Утверждается, что наблюдается подтопление поселка Ступки.

При этом отмечается, что северный ставок соединен с восьмым ставком небольшим ручьем, а восьмой ставок соединяется с озером. Поэтому "воды будет очень много". Также проводится аналогия с весенними действиями ВСУ в 2022 году. Тогда Силы обороны подорвали Демидовскую дамбу под Киевом, чтобы не дать продвигаться оккупантам.

[ + – ] Видео о подрыве Демидовской дамбы

Добавим, в российских телеграм-каналах утверждают, что наемники ЧВК "Вагнер" захватили село Ягодное на севере от Бахмута. Аналитики Deep State установили локацию фотографии "вагнеровцев". На фото бойцы стоят на фоне восточного въезда в Ягодное.

[ + – ] "Вагнеровцы" на фоне въезда в Ягодное

Северный ставок, о котором пишут в росСМИ, находится южнее Ягодного. Село Ступки — между Ягодным и Подгорным.

[ + – ] Расположение ставка по отношению к Бахмуту и Ягодному

В вечерней сводке Генштаба от 25 февраля сообщений о подрыве дамбы нет. Указывается, что ВС РФ продолжает атаковать позиции украинских военных в районе Берховки, Ивановского, Северного и Орехово-Василевки.

Напомним, 25 февраля Бахмут посетил командующий Сухопутных войск Александр Сырский, чтобы помочь командованию с решением проблем на местах.

22 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что даже потеря одного сантиметра территории — это катастрофа, поэтому ВСУ будут оборонять Бахмут.