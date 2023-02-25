Пропагандисти звинуватили ЗСУ в підриві греблі у Бахмуті: що відомо (відео)

"Вагнерівці" заявили про захоплення Ягідного в районі Бахмута. У тому ж районі, як стверджують у росЗМІ, ЗСУ підірвали греблю Північного ставка.

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У районі Бахмута українські військові нібито підірвали греблю, щоб уповільнити просування російських військ. Про це повідомляє "РИА Новости", посилаючись на джерела в окупаційних силах.

Стверджується, що на Північному ставку підірвали греблю, щоб зупинити просування російських окупантів. У телеграм-каналах також публікують відеоролик води, що витікає, ймовірно зі ставка. Стверджується, що спостерігається підтоплення села Ступки.

Водночас наголошується, що Північний ставок з'єднаний із Восьмим ставком невеликим струмком, а Восьмий ставок з'єднується з озером. Тому "води буде дуже багато". Також проводиться аналогія з весняними діями ЗСУ у 2022 році. Тоді Сили оборони підірвали Демидівську греблю під Києвом, щоб не дати просуватися окупантам.

[ + – ] Відео про підрив Демидівської греблі

Додамо, у російських телеграм-каналах стверджують, що найманці ПВК "Вагнер" захопили село Ягідне на півночі від Бахмута. Аналітики Deep State встановили локацію фотографії "вагнерівців". На фото бійці стоять на тлі східного в'їзду до Ягідного.

[ + – ] "Вагнерівці" на тлі в'їзду до Ягідного

Північний ставок, про який пишуть у росЗМІ, розташований на південь від Ягідного. Село Ступки — між Ягідним і Підгірним.

[ + – ] Розташування ставка відносно Бахмута і Ягідного

У вечірньому зведенні Генштабу від 25 лютого повідомлень про підрив греблі немає. Вказується, що ЗС РФ продовжує атакувати позиції українських військових у районі Берхівки, Іванівського, Північного та Оріхово-Василівки.

Нагадаємо, 25 лютого Бахмут відвідав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, щоб допомогти командуванню з вирішенням проблем на місцях.

22 лютого начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що навіть втрата одного сантиметра території — це катастрофа, тому ЗСУ оборонятимуть Бахмут.