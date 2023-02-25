Пропагандисти звинуватили ЗСУ в підриві греблі у Бахмуті: що відомо (відео)
"Вагнерівці" заявили про захоплення Ягідного в районі Бахмута. У тому ж районі, як стверджують у росЗМІ, ЗСУ підірвали греблю Північного ставка.
У районі Бахмута українські військові нібито підірвали греблю, щоб уповільнити просування російських військ. Про це повідомляє "РИА Новости", посилаючись на джерела в окупаційних силах.
Стверджується, що на Північному ставку підірвали греблю, щоб зупинити просування російських окупантів. У телеграм-каналах також публікують відеоролик води, що витікає, ймовірно зі ставка. Стверджується, що спостерігається підтоплення села Ступки.
Водночас наголошується, що Північний ставок з'єднаний із Восьмим ставком невеликим струмком, а Восьмий ставок з'єднується з озером. Тому "води буде дуже багато". Також проводиться аналогія з весняними діями ЗСУ у 2022 році. Тоді Сили оборони підірвали Демидівську греблю під Києвом, щоб не дати просуватися окупантам.
Додамо, у російських телеграм-каналах стверджують, що найманці ПВК "Вагнер" захопили село Ягідне на півночі від Бахмута. Аналітики Deep State встановили локацію фотографії "вагнерівців". На фото бійці стоять на тлі східного в'їзду до Ягідного.
Північний ставок, про який пишуть у росЗМІ, розташований на південь від Ягідного. Село Ступки — між Ягідним і Підгірним.
У вечірньому зведенні Генштабу від 25 лютого повідомлень про підрив греблі немає. Вказується, що ЗС РФ продовжує атакувати позиції українських військових у районі Берхівки, Іванівського, Північного та Оріхово-Василівки.
Нагадаємо, 25 лютого Бахмут відвідав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, щоб допомогти командуванню з вирішенням проблем на місцях.
22 лютого начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що навіть втрата одного сантиметра території — це катастрофа, тому ЗСУ оборонятимуть Бахмут.