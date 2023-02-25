"Ворог уже на околицях": Сирський відвідав бійців ЗСУ в Бахмуті (фото)

Російські війська не припиняють спроб прорвати українську оборону, щоби захопити місто, сили кинуті на оточенні Бахмута.

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Командувач Сухопутних військ і Східного угруповання генерал-полковник Олександр Сирський відвідав українські позиції в Бахмуті. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у "Фейсбуці".

Російські війська не припиняють спроб прорвати оборону Бахмута. Нині окупанти зосередили зусилля на захопленні міста і його оточенні. Бої ведуться навколо Бахмута й на його околицях.

[ + – ] Олександр Сирський вислухав командирів про ситуацію на місцях Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Український генерал відвідав захисників міста, Сирський перевірив стан справ у підрозділах, заслухав командирів щодо проблемних питань, а також надав допомогу в їх вирішенні. Окрім цього, частини бійцям генерал-полковник Сирський вручив нагороди за стійкість і героїзм.

Додамо, в ранковому зведенні Генштабу від 25 лютого вказувалося, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони. За добу були безуспішні атаки в районі Берхівки, Іванівського та Сєверного Донецької області.

[ + – ] Сирський вручив нагороди бійцям у Бахмуті Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що під Бахмут перекинули 200 "кадирівців", які утримують мобілізованих від дезертирства.

24 лютого 93-та бригада "Холодний Яр" розгромила підрозділи "вагнерівців" під Бахмутом.