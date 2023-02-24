Бійці 93 ОМБр на БМП приїхали до "вагнерівців" під Бахмутом і розгромили їх вщент (відео)

Українські захисники вирахували позиції окупантів з повітря, наблизилися до одного з покинутих будинків на маленьку відстань і почали прицільний обстріл.

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На Донеччині на Бахмутському напрямку бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" атакували на БМП позиції вояк ПВК "Вагнер", які закріпилися в одному з покинутих приватних будинків. Про це розповів активіст і волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.

"По-перше, це красиво. Воїни 93-ї бригади залетіли на БМП у гості до "вагнерівців" на Бахмутському напрямку та рознесли їх. Зйомка та коригування на ваш "мавік", — повідомив волонтер.

На зафільмованих з БпЛА кадрах видно, що бій відбувся в одному з населених пунктів на Донеччині, який перетворився на руїни. Українські захисники вирахували місце розташування окупантів, які сховалися в одному з покинутих будинків, наблизилися на маленьку відстань і почали прицільний обстріл.

24 лютого у ДПСУ розповіли, що на Донеччині в районі Бахмута прикордонники разом із бійцями ЗСУ відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку. Завдяки братерській допомозі українські захисники втримали "опорник" і змусили окупантів відступити.

Також в мережі поширили відео як ЗСУ знищили групу "вагнерівців" в Соледарі, коли ті намагалися перейти залізничну колію в районі місцевого вокзалу. Українські захисники дали можливість окупантам вийти на відкриту місцевість і поцілили з них з артилерії.