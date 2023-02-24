Бойцы 93 ОМБр на БМП приехали к "вагнеровцам" под Бахмутом и разгромили их вдребезги (видео)

Украинские защитники вычислили позиции оккупантов с воздуха, приблизились к одному из заброшенных домов на маленькое расстояние и начали прицельный обстрел.

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В Донецкой области на Бахмутском направлении бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный овраг" атаковали на БМП позиции воин ППК "Вагнер", которые закрепились в одном из заброшенных частных домов. Об этом рассказал активист и волонтер Сергей Стерненко в своем телеграм-канале.

"Во-первых, это красиво. Воины 93-й бригады залетели на БМП в гости к "вагнеровцам" на Бахмутском направлении и разнесли их. Съемка и корректировка на ваш "мавик", — сообщил волонтер.

На снятых с БпЛА кадрах видно, что бой произошел в одном из населенных пунктов в Донецкой области, который превратился в руины. Украинские защитники вычислили месторасположение оккупантов, спрятавшихся в одном из заброшенных домов, приблизились на маленькое расстояние и начали прицельный обстрел.

24 февраля в ГНСУ рассказали, что в Донецкой области в районе Бахмута пограничники вместе с бойцами ВСУ отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении. Благодаря братской помощи, украинские защитники удержали "опорник" и заставили оккупантов отступить.

Также в сети распространили видео как ВСУ уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре, когда те пытались перейти железнодорожный путь в районе местного вокзала. Украинские защитники дали возможность оккупантам выйти на открытую местность и попали из них из артиллерии.