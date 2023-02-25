"Враг уже на окраинах": Сырский посетил бойцов ВСУ в Бахмуте (фото)

Российские войска не прекращают попыток прорвать украинскую оборону, чтобы захватить город, силы брошены на окружении Бахмута.

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Командующих Сухопутных войск и Восточной группировки генерал-полковник Александр Сырский посетил украинские позиции в Бахмуте. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

Российские войска не прекращают попыток прорвать оборону Бахмута. Ныне оккупанты сосредоточили усилия на захвате города и его окружении. Бои ведутся вокруг Бахмута и на его окраинах.

[ + – ] Александр Сыркий выслушал командиров о ситуации на местах Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Украинский генерал посетил защитников города, Сырский проверил состояние дел в подразделениях, заслушал командиров касательно проблемных вопросов, а также оказал помощь в их решении. Кроме этого, части бойцам генерал-полковник Сырский вручил награды за стойкость и героизм.

Добавим, в утренней сводке Генштаба от 25 февраля указывалось, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны. За сутки были безуспешные атаки в районе Берховки, Ивановского и Северном Донецкой области.

[ + – ] Сырский вручил награды бойцам в Бахмуте Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что под Бахмут перебросили 200 "кадыровцев", которые удерживают мобилизованных от дезертирства.

24 февраля 93-я бригада "Холодный Яр" разгромила подразделения "вагнеровцев" под Бахмутом.