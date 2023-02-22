"Це катастрофа": Буданов розповів, чи виводитимуть війська з Бахмута

За словами начальника ГУР, він хотів би подивитися на те, як умовному президентові Франції запропонували покинути Марсель через його не стратегічну важливість.

Related video

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що здача навіть міліметра території вже катастрофа. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

Журналіст почав питання про Бахмут з того, що в західних ЗМІ все частіше пишуть про те, що потрібно зменшувати присутність військ у місті, щоб зберегти сили для контрнаступу на півдні. На це Буданов заявив, що він хотів би подивитися на те, як умовному президенту Франції запропонували б покинути Марсель через його не стратегічну важливість.

Далі послідувало питання про те, оборона Бамхута — це більше політична доцільність чи військова.

"Для мене як для патріота і військового здача навіть міліметра території є катастрофою. Це моя особиста логіка, можете з нею погоджуватися, можете ні. З військового погляду утримання Бахмута дає нам стримування росіян у тому районі і нанесення їм катастрофічних втрат", — заявив начальник ГУР.

Тому, на думку генерал-майора, не можна оцінювати Бахмут з точки зору того доцільно чи ні його залишати.

Нагадаємо, Буданов заявив, що пожежі на російських стратегічних об'єктах відбуваються не просто так.

Також у цьому інтерв'ю начальник ГУР заявив, що у російських військ закінчується бронетехніка для мобілізованих.