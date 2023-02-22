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"Це катастрофа": Буданов розповів, чи виводитимуть війська з Бахмута

буданів про оборону бахмута
Оборона Бахмута

За словами начальника ГУР, він хотів би подивитися на те, як умовному президентові Франції запропонували покинути Марсель через його не стратегічну важливість.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що здача навіть міліметра території вже катастрофа. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

Журналіст почав питання про Бахмут з того, що в західних ЗМІ все частіше пишуть про те, що потрібно зменшувати присутність військ у місті, щоб зберегти сили для контрнаступу на півдні. На це Буданов заявив, що він хотів би подивитися на те, як умовному президенту Франції запропонували б покинути Марсель через його не стратегічну важливість.

Далі послідувало питання про те, оборона Бамхута — це більше політична доцільність чи військова.

"Для мене як для патріота і військового здача навіть міліметра території є катастрофою. Це моя особиста логіка, можете з нею погоджуватися, можете ні. З військового погляду утримання Бахмута дає нам стримування росіян у тому районі і нанесення їм катастрофічних втрат", — заявив начальник ГУР.

Тому, на думку генерал-майора, не можна оцінювати Бахмут з точки зору того доцільно чи ні його залишати.

Нагадаємо, Буданов заявив, що пожежі на російських стратегічних об'єктах відбуваються не просто так.

Також у цьому інтерв'ю начальник ГУР заявив, що у російських військ закінчується бронетехніка для мобілізованих.