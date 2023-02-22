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"Это катастрофа": Буданов рассказал, будут ли выводить войска из Бахмута

буданов об обороне бахмута
Оборону Бахмута

По словам начальника ГУР, он хотел бы посмотреть на то, как условному президенту Франции предложили бы покинуть Марсель из-за его не стратегической важности.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что сдача даже миллиметра территории уже катастрофа. Об этом он сказал в интервью для Forbes.

Журналист начал вопрос о Бахмуте с того, что в западных СМИ все чаще пишут о том, что нужно уменьшать присутствие войск в городе, чтобы сохранить силы для контрнаступления на юге. На это Буданов, заявил, что он хотел бы посмотреть на то, как условному президенту Франции предложили бы покинуть Марсель из-за его не стратегической важности.

Далее последовал вопрос о том, оборона Бамхута — это больше политическая целесообразность или военная.

"Для меня как для патриота и военного сдача даже миллиметра территории является катастрофой. Это моя личная логика, можете с ней соглашаться, можете нет. С военного взгляда удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в том районе и нанесения им катастрофических потерь", — заявил начальник ГУР.

Поэтому по мнению генерал-майора нельзя оценивать Бахмут с точки зрения того целесообразно или нет его оставлять.

Напомним, Буданов заявил, что пожары на российских стратегических объектов происходят не просто так.

Также в этом же интервью начальник ГУР заявил, что у российских войск заканчивается бронетехника для мобилизованных.