"Это катастрофа": Буданов рассказал, будут ли выводить войска из Бахмута

По словам начальника ГУР, он хотел бы посмотреть на то, как условному президенту Франции предложили бы покинуть Марсель из-за его не стратегической важности.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что сдача даже миллиметра территории уже катастрофа. Об этом он сказал в интервью для Forbes.

Журналист начал вопрос о Бахмуте с того, что в западных СМИ все чаще пишут о том, что нужно уменьшать присутствие войск в городе, чтобы сохранить силы для контрнаступления на юге. На это Буданов, заявил, что он хотел бы посмотреть на то, как условному президенту Франции предложили бы покинуть Марсель из-за его не стратегической важности.

Далее последовал вопрос о том, оборона Бамхута — это больше политическая целесообразность или военная.

"Для меня как для патриота и военного сдача даже миллиметра территории является катастрофой. Это моя личная логика, можете с ней соглашаться, можете нет. С военного взгляда удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в том районе и нанесения им катастрофических потерь", — заявил начальник ГУР.

Поэтому по мнению генерал-майора нельзя оценивать Бахмут с точки зрения того целесообразно или нет его оставлять.

Напомним, Буданов заявил, что пожары на российских стратегических объектов происходят не просто так.

Также в этом же интервью начальник ГУР заявил, что у российских войск заканчивается бронетехника для мобилизованных.