Пограничники в боях за Бахмут уничтожили штурмовую группу ВС РФ, — ГПСУ

В ближнем бою, как информирует Госпогранслужба, были ликвидированы девять российских солдат. Еще пять штурмовиков ВС РФ получили различные ранения.

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Украинские защитники в ближнем бою ликвидировали штурмовую группу противника в Бахмуте, уничтожив девять человек. При этом пять оккупантов получили ранения, сообщила 26 февраля пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Сообщается, что в течение минувших суток враг наносил артиллерийские удары по опорным пунктом Сил обороны на Бахмутском направлении. В ответ украинские подразделения при поддержке авиаразведки нанесли удар по противнику из пулеметов, гранатометов и минометов.

"В результате, одну из штурмовых групп бойцы Госпогранслужбы ликвидировали в ближнем бою", — говорится в сообщении.

Информация Генштаба ВСУ

Согласно данным Генштаба ВСУ 25 февраля российские захватчики вели наступления на пяти основных направлениях — Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском. Всего за минувшие сутки украинские защитники отбили более 70 атак противника.

[ + – ] Линия фронта на Бахмутском направлении, 25 февраля. Фото: deepstatemap

"На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Провел без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области", — сообщили в Генштабе.

Всего российские войска обстреляли районы 22 населенных пунктов, в том числе, Бахмута, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Курдюмовки и других. Кроме того, под вражеский ракетный удар попал город Константиновка.

Напомним, в российских СМИ появилась информация о том, что украинские военные якобы подорвали дамбу в районе Бахмута. Как сообщило 25 февраля агентство "РИА-Новости", на северном ставке была подорвана дамба, с целью остановить продвижение российских.

Пресс-служба Генштаба ВСУ 25 февраля сообщила, что на Бахмутское направление российское военное командование перебросило отряды чеченского полка "Ахмат", которые получили приказ сдерживать дезертирство и саботаж мобилизованных. Сообщается, что для этих целей под Бахмут прибыли около 200 чеченских военнослужащих.