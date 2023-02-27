"Ситуация сложная": в Минобороны рассказали, что сейчас происходит в Бахмуте

Несмотря на то, что силы ВС РФ превышают численностью украинских военных, ВСУ держат оборону. А противник каждый день теряет от 600 до тысячи мобилизованных.

Related video

В Украине ситуация на фронте остается сложной. Самые ожесточенные бои ведутся на Бахмутском направлении, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем официальном Телеграм-канале.

"Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении", — написала Маляр.

Она добавила, что российские военные во время наступлений использует тактику истощения и тотального разрушения.

"Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек", — уточнила заместитель главы Минобороны Украины.

Ситуация на фронте 27 февраля: информация от Генштаба ВСУ

По информации военных, основные усилия оккупанты сосредоточили на наступательных операциях в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерского. Численность личного состава противника увеличивается.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись населенные пункты, в частности, Зализнянское, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещеевка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции ВСУ. ВС РФ совершили несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки.

Напомним, 26 февраля украинские пограничники в боях за Бахмут уничтожили штурмовую группу ВС РФ. В ближнем бою были ликвидированы девять российских солдат. Еще пять штурмовиков ВС РФ получили различные ранения.

Фокус также писал о том, что в конце февраля под Бахмут перебросили 200 "кадыровцев". По данным украинского командования, в Чечне идет принудительная мобилизация. Бойцов полка специального назначения "Ахмат" отправили в горячую точку, чтобы они боролись с саботажем мобилизованных.