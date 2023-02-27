"Ситуація складна": у Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті

Незважаючи на те, що сили ЗС РФ перевищують чисельність українських військових, ЗСУ тримають оборону. А супротивник щодня втрачає від 600 до тисячі мобілізованих.

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В Україні ситуація на фронті залишається складною. Найзапекліші бої ведуться на Бахмутському напрямі, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Якщо коротко і простими словами, то ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша ситуація залишається на Бахмутському напрямі", — написала Маляр.

Вона додала, що російські військові під час наступів використовують тактику виснаження та тотальної руйнації.

"Водночас ворог зазнає значних втрат, щодня втрачаючи від 600 до 1000 осіб", — уточнила заступниця голови Міноборони України.

Ситуація на фронті 27 лютого: інформація від Генштабу ЗСУ

За інформацією військових, основні зусилля окупанти зосередили на наступальних операціях у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки та Шахтарського. Чисельність особового складу супротивника збільшується.

На Бахмутському напрямку обстрілу зазнали населені пункти, зокрема, Залізнянське, Дубове-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції ЗСУ. ЗС РФ здійснили кілька безуспішних атак у напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки.

Нагадаємо, 26 лютого українські прикордонники у боях за Бахмут знищили штурмову групу ЗС РФ. У ближньому бою було ліквідовано дев'ять російських солдатів. Ще п'ять штурмовиків ЗС РФ отримали різні поранення.

Фокус також писав про те, що наприкінці лютого під Бахмут перекинули 200 "кадирівців". За даними українського командування, у Чечні триває примусова мобілізація. Бійців полку спеціального призначення "Ахмат" відправили до гарячої точки, щоб вони боролися із саботажем мобілізованих.