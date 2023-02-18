"Ситуация сверхсложная": боец ВСУ обратился к участникам Мюнхенской конференции из Бахмута (видео)

По словам командира группы аэроразведки с позывным "Мадяр", каждая потерянная минута в поставках оружия влечет за собой жертвы среди мирных жителей

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Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди записал видеообращение из Бахмута, в котором призвал участников Мюхненской конференции по безопасности предоставить Вооруженным силам Украины необходимую помощь для отражения военной агрессии Российской Федерации.

"Я обращаюсь к участникам Мюнхенской конференции с просьбой о своевременном предоставлении соответствующего количества необходимого вооружения, чтобы не оставить врагу ни единого шанса на территории Украины", — сказал Бровди.

[ + – ] "Мадяр" обратился к участникам Мюхненской конференции

Военнослужащий указал на то, украинцы уже не раз доказали миру, что способны освоить любое оружие и эффективно его использовать. Он также отметил, что промедление с поставками Украине оружия влечет за собой человеческие жертвы и подчеркнул, что украинцы борются не только за свой дом, но и за безопасность Европы.

По словам Бровди, россияне просто выжигают украинские города и села, разрушают инфраструктуру и убивают наше гражданское население.

"Ситуация на фронте сверхсложная, враг давит со всех сторон большими силами техники и личного состава разрушая каждый квадратный метр украинской земли", — констатировал "Мадяр".

Напомним, что 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский лидер сравнил Украину с Давидом, а Россию — с Голиафом и добавил, что с помощью союзников Украина обязательно выйдет победителем из этой войны.

Фокус также писал о том, что 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, призвав мировых лидеров удвоить военную поддержку ВСУ и предоставить Украине гарантии безопасности.

Еще мы писали о том, что лидеры из Центральной Европы, стран Балтии и Скандинавии опасаются, что Запад может пойти на компромисс с Российской Федерацией. Соседи Украины склонны проводить исторические параллели с печально известным "Мюнхенским сговором".