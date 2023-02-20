"Не любой ценой": Зеленский рассказал, при каких условиях ВСУ выйдут из Бахмута

По словам президента, "заморозка" войны не пойдет на пользу Украине, так как это только затянет конфликт и увеличит жертвы. Поэтому Украина готовится к короткой войне и победе в ней.

Related video

Украине важно защитить Бахмут, но не любой ценой. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Ser, опубликованном 19 февраля.

"Да, это не очень большой город. Фактически, как и многие другие на Донбассе, разрушенные россиянами. Для нас важно защитить его, но не любой ценой и не ради того, чтобы все погибли. Мы будем сражаться до тех пор, пока это будет разумно, россияне затем хотят продолжить до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и вплоть до Днепра, если смогут. Мы будем сопротивляться и тем временем готовить следующую контратаку", — заявил Зеленский.

На вопрос журналистов не боится ли украинский лидер, что война продлится еще долго, а поддержка союзников иссякнет, Зеленский ответил, что "тот, кто считает, что в какой-то момент нас могут бросить, означает, что он не понял глубинной мотивации нашей битвы".

"Мы не триста спартанцев и не чувствуем себя героями, но мы знаем, что за нами стоит Европа и те, кто понимает опасность российской угрозы", — подчеркнул президент.

Также президент Украины отметил, что Украина готовится к короткой войне и победе в ней несмотря на попытки Кремля затянуть войну.

"Чем быстрее она [война] будет, тем меньше у нас будет жертв, в 2014 году конфликт заморозился, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению в прошлом году, мы не попадем в ту же ловушку снова. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы убедились, что экономические санкции против Москвы — это большая помощь, они дают нам время и пространство для самоорганизации", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 19 февраля глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне стягивают дополнительные силы под Авдеевку, Бахмут, Угледар и Марьянку и готовятся к наступлению по всем участкам восточного фронта в конце февраля.

В тот же день, 19 февраля, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВРУ Федор Вениславский заявил, что с 22 по 24 февраля в Украине ожидают повышенную ракетную опасность.

Ранее, 14 февраля, Financial Times писал, что по данным западной разведки, Российская Федерация накапливает авиацию на границе с Украиной, что может говорить о том, что Кремль может бросить свои самолеты и вертолеты на войну для того, чтобы поддержать заторможенное наземное наступление.