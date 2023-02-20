"Не за будь-яку ціну": Зеленський розповів, за яких умов ЗСУ вийдуть з Бахмута

За словами президента, "заморожування" війни не піде на користь Україні, оскільки це лише затягне конфлікт і збільшить жертви. Тому Україна готується до короткої війни та перемоги у ній.

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Україні важливо захистити Бахмут, але не за будь-яку ціну. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Ser, опублікованому 19 лютого.

"Так, це не дуже велике місто. Фактично, як і багато інших на Донбасі, зруйновані росіянами. Для нас важливо захистити його, але не за будь-яку ціну та не заради того, щоб усі загинули. Ми битимемося доти, доки це буде розумно, росіяни потім хочуть продовжити до Краматорська та Слов'янська, до кордонів Донбасу й аж до Дніпра, якщо зможуть. Ми опиратимемося і тим часом готуватимемо наступну контратаку", — заявив Зеленський.

На запитання журналістів чи не боїться український лідер, що війна триватиме ще довго, а підтримка союзників вичерпається, Зеленський відповів, що "той, хто вважає, що в якийсь момент нас можуть покинути, означає, що він не зрозумів глибинної мотивації нашої битви".

"Ми не триста спартанців і не відчуваємо себе героями, але ми знаємо, що за нами стоїть Європа і ті, хто розуміє небезпеку російської загрози", — наголосив президент.

Також президент України зазначив, що Україна готується до короткої війни та перемоги в ній, незважаючи на спроби Кремля затягнути війну.

"Чим швидше вона [війна] буде, тим менше у нас буде жертв, у 2014 році конфлікт заморозився, і це не пішло нам на користь. Мінські угоди дали Путіну час підготуватися до раптового нападу минулого року, ми не потрапимо в ту саму пастку знову. Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої будинки. З іншого боку, ми переконалися, що економічні санкції проти Москви — це велика допомога, вони дають нам час і простір для самоорганізації", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 19 лютого глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни стягують додаткові сили під Авдіївку, Бахмут, Вугледар та Мар'їнку і готуються до наступу на всі ділянки східного фронту наприкінці лютого.

У той же день, 19 лютого, член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВРУ Федір Веніславський заявив, що з 22 по 24 лютого в Україні очікують на підвищену ракетну небезпеку.

Раніше, 14 лютого, Financial Times писав, що за даними західної розвідки, Російська Федерація накопичує авіацію на кордоні з Україною, що може говорити про те, що Кремль може кинути свої літаки та гелікоптери на війну для того, щоб підтримати загальмований наземний наступ.