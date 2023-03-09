"Тримаємося 10 місяців, ситуація дуже важка": Сирський розповів про оборону Бахмута

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, успішність оборони залежить від хитрості командирів. Олександр Сирський завірив, що ворог не взяв місто завдяки тактичним діям українських захисників.

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Олександр Сирський прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку. Він заявив, що у ворога не вийшло взяти Бахмут завдяки тактиці ЗСУ. Про це стало відомо з поста генерал-полковника та командувача Сухопутних військ у соцмережах.

За словами генерал-полковника, оборона першочергово залежить від стратегії, дисципліни та довіри бійців. На його думку, запорукою успіху є хитрість командирів та вміння передбачати дії ворога.

"Оборона Бахмута продовжується майже 10 місяців. Сили оборони зробили низку тактичних дій, які на цей момент не дали ворогу взяти місто в оперативне оточення. Але ситуація залишається дуже важкою. Російські сили діють звичними методами, не рахують людей. Але кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги", — заявив Сирський.

Військовий запевнив, що оборонці України розуміють значення міста для Росії та знають плани ЗС РФ щодо дій на інших ділянках фронту. Ситуацію у Бахмуті генерал назвав "динамічною". За його словами, оборона міста продовжується.

"Тут кожен хід та рішення здатні кардинально її змінити. Кожен день має найвищу цінність", — додав військовий.

Нагадаємо, сьогодні Сирський розповів, що після захоплення Бахмута ворог зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських та десантних частин на бойовій техніці. За його словами, під час штурму міста загинули тисячі загарбників.

Раніше, 8 березня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищують "найпотужніші, найпрофесійніші підрозділи "Вагнера". Посадовиця назвала це перемогою та додала, що українські захисники не залишають Бахмут.