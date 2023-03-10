"Бесславная история ЧВК "Вагнер" скоро закончится", – Череватый о боях за Бахмут

По словам спикера Восточной группировки войск, большая часть "вагнеровцев" полегла на Бахмутских полях.

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Украинские военные в боях за Бахмут уничтожили большую часть "вагнеровцев". Их морально-психологическое состояние крайне низкое. Об этом сообщил спикер Восточной группировки Сергей Череватый в телемарафоне.

Военные имеют возможность перехватывать переговоры оккупантов между собой. Как отмечает Череватый, морально состояние "вагнеровоцов" крайне низкое. Судя по количеству роликов владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Прихожина, между наемниками и командованием РФ существуют конфликты.

Также спикер Восточной группировки отмечает, что мастерство украинских Сил обороны фактически уничтожает группировку ЧВК "Вагнер".

"Они понесли существенные потери, и можно сказать, большая часть полегла на Бахмутских полях", — заявил Череватый.

Поэтому спикер предполагает, что бесславная история "вагнеровцев" скоро закончится. Также он отметил, что оборона Бахмута остается важной задачей для ВСУ. Тем более у операции есть моральный аспект — "вторая армия мира" не может взять украинский райцентр. В ВС РФ понимают, что ими бездарно руководят и бросают на "мясные штурмы", поэтому это сильно влияет на моральное состояние командиров армии.

Напомним, 10 марта в Минобороны заявили, что РФ запустила информационную атаку вокруг Бахмута, утверждая, что между Зеленским и Залужным есть конфликт касательно обороны города.

10 марта замглавы ОП Михаил Подоляк заявил, что украинская армия готовит контрнаступление через 2 месяца, пока ВСУ изматывают ВС РФ.