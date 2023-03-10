"Конфликт Залужного и Зеленского": РФ запустила информационную атаку вокруг Бахмута, — МОУ

Операция, по словам заместителя министра Анны Маляр, направлена на вброс ложной информации о том, что якобы военное командование и президент имеют разные позиции по обороне прифронтового города.

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В Министерстве обороны Украины зафиксировали очередную информационную атаку врага по ситуации вокруг боев за Бахмут. Об этом сообщила 10 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российская технология направлена на вброс ложной инсайдерской информации по поводу противоречий между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. В частности, якобы, что президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский имеют разные позиции относительно решений по Бахмуту.

"Цель распространения такой информации:

посеять в нашем обществе дискуссию о том стоит ли защищать Бахмут;

посеять сомнение и недоверие к нашим военным решениям и принимающим их людям", — проинформировала Маляр.

Она добавила, что технология россиян применяется для дискредитации лично Командующего сухопутными войсками Александра Сирского, а также для демонстрации того, что украинское командование якобы не бережет жизнь бойцов в Бахмуте.

Александр Сирский прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. Он заявил, что у врага не получилось взять Бахмут благодаря тактике ВСУ. По его мнению, залог успеха — хитрость командиров и умение предусматривать действия врага.

В сети опубликовали свежие спутниковые снимки города-крепости Бахмут в Донецкой области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Они свидетельствуют, что наибольшие разрушения потерпели восточная часть города, которую захватили ВС РФ.

В Бахмуте взорвали памятник советскому истребителю МиГ-17, 10 марта сообщил журналист Юрий Бутусов. Памятник самолету установили во времена СССР в память курсантов местного аэроклуба — участников Второй мировой войны.