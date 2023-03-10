"Конфлікт Залужного та Зеленського": РФ запустила інформаційну атаку навколо Бахмута, — МОУ

Операція, за словами заступниці міністра Ганни Маляр, спрямована на вкид неправдивої інформації про те, що нібито військове командування та президент мають різні позиції щодо оборони прифронтового міста.

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У Міністерстві оборони України зафіксували чергову інформаційну атаку ворога щодо ситуації навколо боїв за Бахмут. Про це повідомила 10 березня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, російська технологія скерована на вкид неправдивої інсайдерської інформації щодо суперечностей між військово-політичним керівництвом щодо рішень стосовно Бахмута. Зокрема, нібито, що президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту.

"Мета поширення такої інформації:

посіяти в нашому суспільстві дискусію про те чи варто захищати Бахмут;

посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх ухвалюють", — проінформувала Маляр.

Вона додала, що технологія росіян застосовується для дискредитації особисто Командувача сухопутних військ Олександра Сирського, а також для демонстрації того, що українське командування нібито не береже життя бійців у Бахмуті.

Олександр Сирський прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку. Він заявив, що у ворога не вийшло взяти Бахмут завдяки тактиці ЗСУ. На його думку, запорукою успіху є хитрість командирів та вміння передбачати дії ворога.

У мережі опублікували свіжі супутникові знімки міста-фортеці Бахмут на Донеччині, де зараз тривають запеклі бої. Вони свідчать, що найбільших руйнувань зазнала східна частина міста, яку захопили ЗС РФ.

У Бахмуті підірвали пам'ятник радянському винищувачу МіГ-17, 10 березня повідомив журналіст Юрій Бутусов. Пам'ятник літаку встановили за часів СРСР на згадку про курсантів місцевого аероклубу — учасників Другої світової війни.