"Символ міста": у Бахмуті знищили пам'ятник радянському літаку, — журналіст (відео)

Пам'ятник встановили за радянських часів, коли місто називалося Артемівським. Хто підірвав пам'ятник — не повідомляється.

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У Бахмуті підірвали пам'ятник радянському винищувачу МіГ-17. Про це у п'ятницю, 10 березня, повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму телеграм-каналі.

"Літак — символ Бахмута підірваний", — написав Бутусов.

Пам'ятник "Літак МіГ-17ПФ" у Бахмуті

Пам'ятник літаку встановили за радянських часів, коли місто називалося Артемівським на згадку про курсантів місцевого аероклубу — учасників Другої світової війни.

Літак МіГ-17 – радянський реактивний винищувач, розроблений ОКБ Мікояна та Гуревича наприкінці 1940 років. Модель була призначена для заміни реактивного літака МіГ-15. Літак застосовувався у низці збройних конфліктів, зокрема у бойових діях у В'єтнамі та Близькому Сході.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що у Бахмуті й надалі залишаються українські підрозділи. За словами бійця ЗСУ, Сили оборони тримають Бахмут та дають бій окупантам.

Також нагадаємо, 10 березня Фокус писав про те, чи повторить Бахмут долю Соледара, чи битва стане переломною для російсько-української війни.