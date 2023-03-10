"Символ города": в Бахмуте уничтожили памятник советскому самолету, — журналист (видео)

Памятник установили в советские времена, когда город назывался Артемовском. Кто подорвал памятник — не сообщается.

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В Бахмуте подорвали памятник советскому истребителю МиГ-17. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщил журналист Юрий Бутусов в своем телеграм-канале.

"Самолет — символ Бахмута взорван", — написал Бутусов.

Памятник "Самолет МиГ-17ПФ" в Бахмуте

Памятник самолету установили в советские времена, когда город назывался Артемовском в память о курсантах местного аэроклуба — участниках Второй мировой войны.

Самолет МиГ-17 — советский реактивный истребитель, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940 годов. Модель предназначалась для замены реактивного самолета МиГ-15. Применялся в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.

Напомним, 10 марта стало известно, что в Бахмуте и дальше остаются украинские подразделения. По словам бойца ВСУ, Силы обороны держат Бахмут и дают бой оккупантам.

Также напомним, 10 марта Фокус писал о том, повторит ли Бахмут судьбу Соледара или битва станет переломной для российско-украинской войны.