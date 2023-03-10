Цена Бахмута. Повторит ли город-крепость судьбу Соледара или битва станет переломной для войны

Cамая долгая и кровавая битва в большой войне продолжается — россияне стремятся окружить разрушенный город, а украинцы держат оборону Бахмута. Запад посылает сигналы о выводе частей ВСУ, но в Генштабе понимают — следующими будут Славянск и Краматорск. Фокус разбирался в сценариях переломного момента противостояния.

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Американский Институт изучения войны (ISW) писал о возможном создании условий для ограниченного отхода ВСУ, но украинский Генштаб не отдавал подобных приказов. Одна из задач — нанести оккупантам максимальное поражение. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею усиления обороны Бахмута на Ставке Верховного главнокомандующего 6 марта.

Глава государства спросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, как дальше защищать город. Оба военачальника согласились с идеей укрепления позиций.

"Я сказал главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам в Бахмуте. Нет такой части Украины, чтобы сказать, что от нее можно якобы отказаться", — заявил Зеленский.

В этот же день президент в интервью CNN объяснил цель защиты Бахмута. Захватчики не остановятся — они получат открытую дорогу на Славянск и Краматорск.

Судьба Бахмута: удержать или оставить?

Газета Time со ссылкой на западных аналитиков описывает два возможных сценария в ближайшие недели:

россияне подойдут к центральной части Бахмута с севера, востока и юго-запада, вынуждая ВСУ провести контролируемый отход из города;

ВСУ проведут успешную контратаку и отразят врага. Это повлечет серьезные последствия для линии фронта России.

Обе армии могут испытывать нехватку ресурсов и страдать от внутренних разногласий, поэтому определить судьбу Бахмута может выход из этих проблем, пишут авторы.

Дым над позициями ВСУ после российского удара под Бахмутом в этом месяце

Эксперт Института изучения войны Каролина Херд говорит, что перелом ситуации под Бахмутом в сторону РФ не даст оккупантам значительных изменений на фронте. Продвижение по улицам и кварталам неизбежно, но украинский Генштаб пересматривает подходы к обороне.

"Мы наблюдаем медленный отход ВСУ от позиций в восточной части Бахмута на запад, где у них хорошо укрепленные позиции. Если обходной маневр ВС РФ в восточной части окажется успешным, их ждет сильное сопротивление в западной", — объясняет специалист.

Украинский депутат и глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Черниев заявил Time, что украинские силы сохраняют контроль над дорогами снабжения в городе. Но он добавляет, что удержание Бахмута — это не конечная цель Киева.

"Если смотреть на карту и тактическую ситуацию, похоже, мы в плюсе. Долгосрочные интересы Украины выполняются — мы перемалываем мобилизованных россиян и их боеприпасы. У ВСУ есть время для подготовки резервов к весеннему контрнаступлению", — комментирует политик.

По оценкам директора отдела исследований России в американском Центре военно-морских исследований Майкла Кофмана, новые потери Украины в Бахмуте могут помешать успеху более важных военных операций.

Аналогия с Соледаром. Что будет, если ВСУ покинут Бахмут?

Если Бахмут попадет под контроль ВС РФ, это станет символической победой — второй после захвата Соледара. Для Украины это будет потерей — первой крупной территориальной уступкой и ударом по общему моральному духу, уверены военные эксперты.

Об отходе Сил обороны Украины от Соледара стало известно 25 января. Командование тогда решило сохранить личный состав и укрепиться на подготовленных рубежах. Вражеские силы на соледарском направлении были сильно истощены, говорил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Об отходе Сил обороны Украины от Соледара стало известно 25 января

Каролина Херд уверена, что Бахмут не даст Москве серьезного стратегического преимущества в боях. Силы и ресурсы, затраченные на его захват, помешают начать другие наступательные операции.

"Это значило бы то же самое, что и летом 2022 года, когда пали Северодонецк и Лисичанск. Это не будет поворотным моментом в войне. У ВСУ появится возможность вернуть инициативу после завершения наступления", — заметила она.

Схожую точку зрения озвучил глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Иорданию. Он не стал прогнозировать взятие Бахмута россиянами, но отметил эффективность "вагнеровцев" в боях по сравнению с остальными оккупантами.

"Я бы сказал, что силы "Вагнера" были немного более эффективны, чем российские силы. Мы не видели образцовых действий российских войск", — сказал Остин.

Политолог Виктор Бобыренко в общении с Фокусом допускает идею сдачи города по аналогии с Соледаром, ведь для Украины, в отличие от России, важнее сохранить жизни людей, а не руины зданий.

"Если практически не осталось возможности качественно подвозить боекомплект и продукты питания, мы несем неравномерные потери. В начале бахмутской операции у нас потери были 1:7, а сейчас 1:3. У нас есть куда отходить — на линию Константиновка-Дружковка-Краматорск. Там высоты", — объясняет он.

С политической точки зрения Бахмут стал символом как для Киева, так и для Москвы. Путин сможет после победы сказать россиянам, что они — "великий народ", добавляет Бобыренко.

"Из Соледара мы отступили и забыли, так же можно с Бахмутом и ничего страшного не будет. Надо пояснить людям, что это был вынужденный отход", — заключил политолог.

Дорога из Бахмута в Часов Яр, по словам командиров, регулярно обстреливается

Обозреватель The New York Times Эндрю Краммер, ссылаясь на нескольких украинских чиновников, пишет, что достижения ВСУ в процессе защиты Бахмута оправдывает их собственные высокие потери, но часть солдат на фронте сомневаются в целесообразности его защиты.

"В боях на обстрелянных артиллерией улицах города и в близлежащих деревнях потери обеих сторон огромны. Постепенное наступление России в последние недели заставило некоторых представителей Украины намекнуть на возможность отступления, чтобы избежать окружения, но украинские штурмовые бригады перешли в атаку на выходных и оттеснили россиян", — замечает Краммер.

Обескровить врага: командиры ВСУ хотят держать Бахмут

Украинские командиры в общении с The New York Times говорят о желании продержаться в Бахмуте как можно дольше, уничтожая силы противника, даже если они в итоге не удержат город. Проблема в том, чтобы выбрать время — если вывод войск станет необходимым, надо выполнить его с минимальными потерями.

Самый большой риск для украинских сил — попасть в окружение и невозможность пополнения запасов в окрестностях города. Военные говорят журналистам о трех главных артериях, обеспечивающих жизненно важные пути для тысяч украинских солдат в Бахмуте. ВС РФ перекрыли один из маршрутов и приближаются к двум другим.

Дорога из Бахмута в Часов Яр, по словам командиров, регулярно обстреливается. Главная магистраль к юго-западу, где ВСУ благодаря контратаке несколько отбросили россиян, все еще находится под сильным обстрелом.

Преподаватель Командно-штабного колледжа Армии обороны Израиля, научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности Ягиль Хенкин делает акцент на инертности сторон в боях за Бахмут. Если уже потрачено столько усилий на взятие города и его защиту, то как прекращать штурм и признавать поражение?

"Извне это выглядит как борьба за недостаточно важный объект. Я воздержался от такого утверждения, поскольку украинцы защищают Бахмут так же яростно, как русские штурмуют. Возможно, играет роль символическая важность города. Иначе объяснить это сложно", — сказал Хенкин.

Лучшее место для прорыва ВСУ сейчас, как отметил научный сотрудник, это Запорожская область. Прорвать фронт в районе Бахмута гораздо сложнее, а вот в Запорожской области развивать наступление можно по разным направлениям.

Напомним, что в начале декабря 2022 года опрошенные Фокусом эксперты говорили о возможном отходе из Бахмута, как из Северодонецка и Лисичанска для сохранения личного состава и техники. Украина имеет меньший мобилизационный ресурс, чем Россия, поэтому приходится воевать эффективнее.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец был уверен, что в Бахмуте боевые действия будут вести по принципу качелей — врага накрывают огнем, он несет потери. После этого ВСУ отбивают позиции, где ВС РФ продвинулись.

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