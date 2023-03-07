"Все, что могли, сделали": в командовании назвали основные задачи ВСУ в Бахмуте (видео)

Украинские защитники, по словам спикера Восточной группировки Сергея Череватого, пытаются нанести как можно большее поражения технике ВС РФ и не дать вражеским войскам прорвать украинскую оборону.

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В Бахмуте Донецкой области, где сейчас продолжаются самые ожесточенные бои, Силы обороны выполняют две четко поставленные задачи. Об этом в интервью NV 6 марта рассказал спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый.

"Наши задачи остаются неизменными. Первая — не дать противнику системно прорвать оборону и достичь успеха, не позволить ему зайти в тыл украинских защитников, окружить наши войска и стремительно прорваться с целью оккупации всей Донецкой области. Вторая задача — нанести российским военным максимальное поражение и личному составу", — сказал Череватый.

Он добавил, что это позволит снизить боевой потенциал и морально-психологическое состояние ВС РФ.

По словам Сергея Череватого, в Бахмуте оккупанты, в частности бойцы ЧПК "Вагнер" атакуют Силы обороны несколькими волнами, несмотря на бешеные потери, которые несут. Это требует постоянной концентрации украинских защитников.

"Пытались волна за волной подходить и навязывать ближний бой. Именно путем такого подхода противнику удалось продвинуться на некоторых территориях, хотя это и стоило агрессору "просто фантастических потерь". Поэтому мы все это время пытались наносить им максимальный ущерб, максимальные потери. Думаю", все, что могли максимально сделать, наши военнослужащие сделали", — сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Он добавил, что в Бахмуте Силы обороны стачивают военный потенциал врага, пока в Украине готовятся резервы.

ВС РФ разрушили мост на единственной дороге, которая оставалась под контролем Украины в районе Бахмута. Бездорожье, плохие погодные условия усложняют поставки сил обороны и заставляют все чаще прибегать к еще не проторенным дорогам, сообщили в разведке Великобритании 7 марта.

В битве за Бахмут ЧВК "Вагнер" может потерять элитные силы, лишив РФ тяжелейших для замены ударных войск. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете ISW за 6 марта. Пригожин сделал ряд заявлений, свидетельствующих о том, что он опасается, что Минобороны России ведет битву за Бахмут до последнего бойца ЧВК.