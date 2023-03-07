"Все, що могли, зробили": у командуванні назвали основні завдання ЗСУ в Бахмуті (відео)

Українські захисники, за словами речника Східного угруповання Сергія Череватого, намагаються завдати якнайбільше уражень техніці ЗС РФ та не дати ворожим військам прорвати українську оборону.

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У Бахмуті на Донеччині, де зараз тривають найзапекліші бої, Сили оборони виконують два чітко поставлених завдання. Про це в інтерв'ю NV 6 березня розповів речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий.

"Наші задачі залишаються незмінними. Перше — не дати противнику системно прорвати оборону й досягти успіху, не дозволити йому зайти в тил українських захисників, оточити наші війська і стрімко прорватися з метою окупації усієї Донецької області. Друге завдання — завдати російським військовим максимального ураження по техніці та особовому складу", — сказав Череватий.

Він додав, що це дозволить знизити бойовий потенціал та морально-психологічний стан ЗС РФ.

За словами Сергія Череватого, у Бахмуті окупанти, зокрема бійці ПВК "Вагнер" атакують Сили оборони кількома хвилями, попри шалені втрати, яких зазнають. Це вимагає постійної концентрації українських захисників.

"Намагалися хвиля за хвилею підходити та нав’язувати ближній бій. Саме шляхом такого підходу противнику вдалося просунутися на деяких територіях, хоча це і коштувало агресору "просто фантастичних втрат". Відтак ми весь цей час намагалися завдавати їм максимальної шкоди, максимальні втрати. Думаю, все, що могли максимально зробити, наші військовослужбовці зробили", — сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Він додав, що у Бахмуті сили оборони сточують військових потенціал ворога, поки в Україні готуються резерви.

ЗС РФ зруйнували міст на єдиній дорозі, яка залишалася під контролем України в районі Бахмута. Бездоріжжя, погані погодні умови ускладнюють постачання Сил оборони і змушують все частіше вдаватися до ще не проторованих доріг, повідомили у розвідці ВАеликої Британії 7 березня.

У битві за Бахмут ПВК "Вагнер" може втратити елітні сили, позбавивши РФ найважчих для заміни ударних військ. Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті ISW за 6 березня. Пригожин зробив низку заяв, які свідчать про те, що він побоюється, що Міністерство оборони Росії веде битву за Бахмут до останнього бійця ПВК.