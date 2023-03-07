Битва за Бахмут: ЗСУ стабілізували периметр, але доріг для постачання немає, — британська розвідка

У відомстві вважають, що зруйнований міст на останній підконтрольній ЗСУ дорозі та погані погодні умови змушують українських захисників все частіше вдаватися до незвіданих доріг.

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І українські сили оборони Бахмута, і російські війська продовжують зазнавати втрат. За минулі вихідні бійці ЗСУ, ймовірно, стабілізували оборонний приклад після настання росіян у північній частині міста. Про це повідомляється у зведенні британської розвідки за 7 березня.

Росіяни зруйнували міст на єдиній дорозі, яка залишалася під контролем України. Бездоріжжя, погані погодні умови ускладнюють постачання українських військ і змушують все частіше вдаватися до ще не проторованих доріг.

Розбіжності ПВК "Вагнер" та Міноборони РФ

Публічні суперечки між ПВК "Вагнер" та російським Міноборони про постачання боєприпасів вказують на складнощі з поповненням окупаційних військ особовим складом та боєприпасами, необхідними для продовження поточних темпів наступу російських сил.

Раніше Фокус повідомляв, що "ворог формує резерви", а в Раді попередили про загрозу із Запорізького спрямування. Нардеп та полковник СБУ Роман Костенко назвав Запорізький та Донецький двома стратегічними напрямками як для російських, так і українських військ. У планах командування ЗС РФ як оборона Півдні, а й наступ.

В ОП назвали дві основні цілі оборони Бахмута. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що навіть при відступі українських сил на більш зміцнені позиції оборона Бахмута вважатиметься "великим стратегічним успіхом".

Західні експерти, зі свого боку, назвали причини, чому плани Путіна на зиму провалилися. Майор армії США у відставці Джон Спенсер зазначив "переваги місцевості": зима в Україні виявилася несподівано теплою для росіян.