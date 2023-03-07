"Враг формирует резервы": в Раде предупредили об угрозе с Запорожского направления (видео)

По словам нардепа и полковника СБУ Романа Костенко, Запорожское и Донецкое — два стратегических направления для ВСУ и для ВС РФ. При этом россияне на юге планируют не только обороняться, но и наступать.

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Российское войска на Запорожском направлении формируют резервы для наступления, хотя основные силы противника находятся в Донецкой области. Об этом 6 марта заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала Эспрессо.

"На юге враг формирует резервы, часть которых подтянул с правобережья Херсонщины во время своего ухода. Как для противника, так и для нас – это стратегическое направление", — сказал он.

По словам Костенко, задача ВСУ состоит в том, чтобы освободить оккупированные территории и расчленить вражескую группировку на две части. Россияне же хотят сохранить сухопутный коридор к оккупированному Крыму и выход к Азовскому морю. Таким образом, оккупантам необходимо удержать юг.

"Поэтому они сильно там заминировали, держат группировку. Но у нас есть информация, что они планируют там и продвигаться", — отметил Костенко.

Также полковник СБУ добавил, что основные силы противника в Донецкой области собирают ударные группировки. Однако на Запорожском направлении также есть подготовленные части. При этом командование ВСУ об этом знает и готовится.

По словам Костенко, Запорожское направление является таким же угрожающим, как и Донецкое. Это два стратегических направления как для ВСУ, так и для ВС РФ.

"На востоке идут более активные боевые действия, потому что противник видит там возможность захватить Бахмут и представить это как некую победу, захват большого города, и таким образом объяснить сдачу Херсона", — заметил Костенко.

[ + – ] Роман Костенко о Запорожском направлении

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