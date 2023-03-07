"Ворог формує резерви": у Раді попередили про загрозу із Запорізького спрямування (відео)

За словами нардепа та полковника СБУ Романа Костенка, Запорізький та Донецький — два стратегічні напрями для ЗСУ та для ЗС РФ. При цьому росіяни на півдні планують не лише оборонятися, а й наступати.

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Російські війська на Запорізькому напрямку формують резерви для наступу, хоча основні сили противника перебувають у Донецькій області. Про це 6 березня заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телеканалу Еспресо.

"На півдні ворог формує резерви, частину яких підтягнув з правобережжя Херсонщини під час свого відходу. Як для противника, так і для нас – це стратегічний напрямок", — сказав він.

За словами Костенка, завдання ЗСУ полягає у тому, щоб звільнити окуповані території та розчленувати вороже угруповання на дві частини. Росіяни ж хочуть зберегти сухопутний коридор до окупованого Криму та вихід до Азовського моря. Таким чином, окупантам слід утримати південь.

"Тому вони сильно там замінували, тримають угруповання. Але ми маємо інформацію, що вони планують там і просуватися", — зазначив Костенко.

Також полковник СБУ додав, що основні сили противника на Донеччині збирають ударні угруповання. Проте на Запорізькому напрямі також є підготовлені частини. При цьому командування ЗСУ про це знає та готується.

За словами Костенка, Запорізький напрямок є таким же загрозливим, як і Донецький. Це два стратегічні напрями як для ЗСУ, так і для ЗС РФ.

"На сході йдуть активніші бойові дії, тому що противник бачить там можливість захопити Бахмут і представити це як певну перемогу, захоплення великого міста, і таким чином пояснити здачу Херсона", — зауважив Костенко.

[ + – ] Роман Костенко про Запорізький напрям

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